竹縣推5條食農遊程 享在地食當季

竹縣5條食農教育場域遊程，首先登場的是「尖石路線：山谷裏的小太陽，金盞花食農教育遊程」。（記者廖雪茹攝）

2025/04/17 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣人口即將突破六十萬大關，縣府昨於尖石鄉那羅灣休閒農業區宣布「二○二五新竹食農好好玩」開跑，除了推出五條食農教育場域遊程，特別結合「幸福竹縣．歡慶六○」系列活動，邀請全國民眾一起來「享在地、食當季」，食農教育場域體驗還可集章兌換新竹縣特色小禮品。

縣長楊文科表示，為了推廣食農教育，縣府今年輔導新竹縣農會結合轄下各鄉鎮市地區農會、七大休閒農業區，規劃十三鄉鎮特色食農教育場域體驗，以「地產地消」及「樂學農遊」為主軸，精心設計五條食農教育場域遊程。

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分別是四月十七日「尖石路線：山谷裏的小太陽，金盞花食農教育遊程」、五月八日「芎林路線：愛稻最高點，米食推廣教育遊程」、七月廿五日「新埔路線：『愛』在照門．『玉』見你，愛玉食農體驗遊程」、八月七日「竹北路線：新竹黑金漁夫體驗，烏魚子、石斑魚食魚教育遊程」、十月三日「新埔路線：九降風，你不知道的『柿』，柿子五感食農遊程」。活動資訊可至「竹縣休閒農遊好好玩」粉絲專頁查詢。

昨來到尖石那羅休閒農業區，正值盛開的金盞花，不僅能做精油、也能入菜，附近還有青蛙石天空步道和溫泉景點。食農教育場域體驗結合「幸福竹縣．歡慶六○」系列活動，設計十三鄉鎮卅處食農教育場域體驗集章地圖，集章滿額可兌換特色小禮品。

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