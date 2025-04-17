湖口倉庫堆廢棄物起火 鄰農憂污染

新竹縣湖口鄉湖中路一處鐵皮倉庫堆置大量廢棄物，昨早發生火警造成惡臭濃煙沖天，消防人員近午撲滅，沒想到傍晚再度復燃。（竹縣消防局提供）

2025/04/17 05:30

新地主尚未提處置計畫就火警 一度復燃 惡臭刺鼻 環保局將開罰

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉湖中路六四五巷內一處鐵皮倉庫，堆置大量油桶、廢液及廢棄物，二年多來未清除，昨晨突然發生火警，現場刺鼻惡臭濃煙沖天，消防人員費時四小時打火，近午撲滅，沒想到傍晚再度復燃後半小時撲滅，令周邊住戶驚恐不已，農民更憂心恐污染灌溉水圳和稻田，希望縣府協助儘快清除灰燼和廢棄物。

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農民盼儘快清除灰燼和廢棄物

環保局長蕭宏杰表示，該處鐵皮倉庫堆置一般廢棄物和有害廢棄物，因行為人不明，該局曾多次通知地主負責清除，原地主未理，後來易手，新地主今年初曾表達將盤點廢棄物後提出處置計畫書，但尚未提出即發生火警。經派員現場查看，研判應為粉體塗料包裝，包括泡棉及塑膠，將依違反空氣污染防制法第卅二條規定管理不善造成燃燒，對地主開罰一千二百元以上、十萬元以下罰鍰。對於農民的憂慮，今早將再次現勘研議緊急處置作為。

消防局表示，昨早七點十五分獲報該件火警，立即派遣消防機器人及大批消防人車，現場燃燒鐵皮倉庫及內部堆放塑膠粒，佈三水線搶救，八點廿二分火勢撲滅進行殘火處理，十一點廿二分熄滅，傍晚再度復燃後半小時撲滅，無人員受傷，火災原因調查中。

鄉長建請調查是否有人為因素

湖口鄉長吳淑君、議員何建樺、代表會副主席翁紹軒及村長等趕赴現場關心。吳淑君等人表示，倉庫內可見黑色、橘色、粉紅色等多種顏色的不明粉末及油漬污染，刺鼻惡臭聞了會暈，公所支援怪手協助滅火，鐵皮屋不久即整個坍塌。因周邊都是稻田，且正值農耕，農民們十分擔心廢污水流入灌排和稻田，已通報農會和水利單位留意。

何建樺說，該處鐵皮倉庫好幾棟，他去年就提出質詢要求縣府正視，儘早移除堆置多時的廢棄物，不料其中一棟昨突然全面失火。吳淑君也說，曾親向縣府反映此事，尤其，湖口優質米通過檢驗外銷日本，相當不容易，務必全力保護優質農地；兩人都建請檢警深入調查此火警案是否有人為因素。

新竹縣湖口鄉湖中路一處鐵皮倉庫堆置大量廢棄物。（湖口鄉民代表會副主席翁紹軒提供）

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