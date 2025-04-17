北勢溪清水廊道 後龍公所將接管整頓

北勢溪清水廊道。（記者彭健禮攝）

2025/04/17 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗高鐵特區內的北勢溪清水廊道，全長二．六公里，銜接客家圓樓與英才書院，一度為縣內代表性景點，但維護不易，後龍鎮公所爭取接管整理，鎮長謝清輝規劃在一年內重新恢復北勢溪清水廊道的美麗景觀，並引進黑天鵝、鴛鴦等，豐富當地生態。

北勢溪流經頭屋鄉外獅潭、後龍鎮豐富、校椅及新民等里，一路至後龍鎮溪洲里匯入後龍溪。前苗栗縣長劉政鴻任內開發高鐵苗栗特區時，將客家圓樓至英才書院之間北勢溪沿岸，打造成二．六公里長的清水廊道，廊道起點的「月相彎」最初還有夜間水舞，一度成為縣內代表性景點，如今仍是地方休閒運動的好去處。

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由於清水廊道維護不易，謝清輝常接到鄉親反映雜草雜木叢生，但因為管轄權不在公所，所以公所能使力之處有限，他遂向縣府爭取清水廊道管理維護，已獲縣府核准交由後龍鎮公所接管，並從四月底正式交接。

謝清輝表示，公所將著手整理客家圓樓旁水池周邊的環境，清除多餘的雜樹，讓視野更開闊，並在親水廊道沿線種植新的樹種及花卉，將引進黑天鵝、鴛鴦等，豐富清水廊道的動物生態，期許在一年內重新恢復北勢溪清水廊道的美麗景觀。

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