竹南公義路至頭份信義路 拓寬案招標

竹南公義路至頭份信義路拓寬案上網招標，盼舒緩車流。圖為將拆除的百歲橋。（記者蔡政珉攝）

2025/04/17 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公義路是通往竹南科學園區的主要道路，其中公義路四三二巷與頭份市信義路六九○巷通連，是許多在竹南科上班的頭份民眾前往竹南科的捷徑，但信義路六九○巷因部份路段路幅不足，經縣府爭取，獲內政部核定一億八千多萬元將拓寬為十二公尺寬道路打通瓶頸，目前上網招標中。

內政部核定逾1.8億

縣府交通工務處表示，拓寬案經內政部納入「生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）」補助，規劃打通頭份市信義路六九○巷可通連竹南鎮公義路四三二巷瓶頸，進而與竹南鎮公義路（台十三線）相接，寬為雙向二車道十二公尺，總長約五百四十公尺。

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另外，位於道路拓寬路線上的百歲橋，因較為老舊，也透過縣府水利處經龍鳳排水治理計畫修正，再藉由都市計畫變更後拆除重建，讓整體拓寬案獲得更大彈性，也更能符合如今發展中的頭份、竹南雙城交通需求。

拓寬至12公尺 打通瓶頸

新竹科學園區外溢作用，加上竹南科學園區產業蓬勃發展，竹南、頭份雙城人口增長，頭份市信義路六九○巷，是頭份市區通往竹南科學園區的捷徑，但道路現況最窄僅三公尺，不敷使用。縣府爭取改善，獲內政部國土管理署核定一億八千多萬元辦理用地徵收及道路拓寬。

地方居民認為，竹南科學園區產業蓬勃發展，許多頭份鄉親也在竹南科上班，每逢上下班交通尖峰時段，頭份中華路、中興路、文化街等可通往竹南科的道路總是車流龐大，此工程完成後，也有助舒緩頭份、竹南園區的交通。

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