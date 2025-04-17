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    桃園長庚 奪亞洲醫療大獎

    桃園長庚紀念醫院在亞洲醫療大獎獲「年度智慧醫院」肯定。 （桃園長庚醫院提供）

    桃園長庚紀念醫院在亞洲醫療大獎獲「年度智慧醫院」肯定。 （桃園長庚醫院提供）

    2025/04/17 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園長庚紀念醫院檢驗醫學科團隊透過全自動化實驗室解決方案，成功縮短檢驗時間、提升檢驗準確性，並有效支持臨床診斷需求，以「提升實驗室效率的全自動化實驗室解決方案」為主題，參賽今年度亞洲醫療大獎（Healthcare Asia Awards），獲頒「年度智慧醫院」（Smart Hospital Initiative of the Year）獎項肯定。

    獲頒年度智慧醫院

    亞洲醫療大獎表揚亞太地區在醫療創新、社會貢獻方面表現卓越的機構，這次頒獎典禮這個月十日在馬來西亞吉隆坡登場；桃園長庚檢驗醫學科主任林佳霓說，醫院持續致力推展多元智能醫療服務，以該科為例，每月門診抽血人次高達一萬七千八百人次，但病患可透過醫囑產生的QR Code自動報到，過程僅要五秒鐘，報到資訊會自動串接到備管系統等，大幅提升檢驗流程效率。

    林佳霓表示，醫院還有智慧分流系統，優先服務年齡超過八十五歲或乘坐輪椅的病患，減少病患的抽血等候時間；抽血輔助系統會主動偵測特殊病人資料，針對易暈針、對乳膠或酒精消毒液過敏的患者，提示醫護人員事先準備相關的安全防護，提升病患安全。

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