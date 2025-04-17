《桃園》月嫂涉虐嬰 議員批仍在網路刊廣告

2025/04/17 05:30

〔記者李容萍、鄭淑婷／桃園報導〕桃園市中壢區青埔地區三月發生月嫂涉嫌虐嬰，對一個月大的嬰兒賞巴掌、甩頭，市府社會局已完成查訪，預計五月九日召開裁罰評估會議，討論是否有違反兒童及少年福利與權益保障法情形，市府婦幼發展局調查涉案月嫂未取得居家式托育服務人員執業登記，卻有照顧事實，已依法開罰六千元。

議員黃瓊慧昨於議會定期會質詢時說，男嬰媽媽控訴其子被詹姓月嫂多次賞巴掌、像玩偶抓著甩來甩去，經醫生診斷出頭部鈍傷；另名媽媽也指證詹女不當搖晃寶寶，導致寶寶狂吐，監視器還錄到詹朝寶寶的正臉打下去，實在可惡，但此案竟只開罰六千元，月嫂還在網路繼續刊登廣告，市府根本就是默許、甚至鼓勵惡劣托育者繼續行兇。

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婦幼局︰已依法開罰6000

婦幼局幼兒托育科長蘇美惠表示，經查詹姓月嫂未取得居家式托育服務人員執業登記，調查她確有提供幼兒照顧服務情事，因此依兒少權法第九十條及市府處理違反兒少權法統一裁罰基準，於三月廿六日裁處六千元罰鍰，社會局刻正調查她涉及不當對待的部分。

5/9召開裁罰評估會議

社會局官員說，已指派社工調查詹女對嬰兒有無身體虐待情事，將併同行為人陳述意見內容，於近期邀集專家召開裁罰評估會議，如認定她有違反兒少權法，將裁處六萬至六十萬元罰鍰，並得公布其姓名，男嬰現由家人照顧，安全無虞。

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