《桃園》閱讀經典書展 市總圖推薦32書籍

桃園市立圖書館總館推「閱讀經典」主題書展，展出32本國內外經典書籍。 （市總圖提供）

2025/04/17 05:30

〔記者謝武雄、李容萍／桃園報導〕四月廿三日「世界閱讀日」將至，桃園市立圖書館總館即起至廿三日舉行「閱讀經典」主題書展，精選國內外文學作品、新知讀物，鼓勵大小朋友細細品味書香，各分館也辦閱讀推廣活動，邀請市民帶著借閱證，踏入圖書館、翻開一本書、開啟閱讀存摺，也打開通往世界與城市記憶的大門。

市圖精選卅二本經典書籍，除「科學月刊：二○二三年」、「科學人：二○二四年」不外借，其餘包含「少年Pi的奇幻漂流」、「銀河鐵道之夜」、「漂鳥集」、「尼羅河謀殺案」、「東方快車謀殺案」、「發條橘子」、「地心歷險記」等膾炙人口文學作品。

請繼續往下閱讀...

市圖十九至廿三日每天下午二到五點，讀者分享一本自己感動、啟發或難忘的書，並寫下簡短推薦心得，即可參與「推薦送小花」活動；廿三起至卅日，借書即可獲得雙倍「閱讀存摺」點數，每日最高累積六十點，每月上限四五○點；「漫旅桃園筆記書」限量好禮，民眾使用閱讀存摺累積五十點即可兌換。

另，市兒童美術館的兒童藝術圖書空間，即起至六月十六日展出「什麼都有便利商店—買東西主題書展」，精選四十八本與「販售」物品有關的繪本，涵蓋賣美食、穿搭百貨、書店與文具行、賣摸不到的東西、生活雜貨小舖等精選主題，現場設有「今天適合買什麼」互動裝置，邀請大小朋友一起來「選購」（閱讀）精彩內容。

兒美館還舉辦「快樂買集點送」閱讀系列活動，民眾十九至廿七日參加書展的活動動，如填寫「顧客意見單」、於書展便利商店打卡分享、參與最愛商品投票、一日店長工作坊及專題講座報名等，有機會抽獎獲得特別獎品。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法