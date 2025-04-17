《桃園》地磁智慧停車格 年底前增設1.38萬格

地磁系統類似人手孔蓋，直徑不超過10公分。（記者謝武雄攝）

2025/04/17 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府交通局辦理「路邊智慧停車」計畫，原本是裝設智慧停車柱、地磁系統雙軌並進，但停車柱在人行道近路邊的阻力較大，轉以地磁系統為主，去年底全市完成二三八○格，以桃園、中壢、平鎮、龜山等市區為主，以提高停車位周轉率，今年底前將增設一萬三八○○格，屆時全市除了復興區沒有，另十二區都有智慧停車格，佔全市總停車格數的七十三％。

智慧停車柱架設受限

交通局前年九月起推動路邊智慧停車，先在桃園區三民運動公園等四個地點，設置智慧停車柱停車格二七四格，停車柱雖具有影像辨識能力，能偵測車輛停放時間及車號，車輛停好就計費，離去時能以行動支付繳費，但停車柱往往架設在人行道上，在傳統市區較受排斥，只能設在學校、公園附近或較寬敞的路邊。

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地磁系統仍採人工開單

交通局長張新福說，地磁系統停車格的地磁設備類似直徑不超過十公分的人手孔蓋，埋在地上不會引起民怨，今年標案為裝設地磁系統，但這只能偵測車輛停放、離去時間，無法掃描車號，仍得採人工開單，好處是收費員不必巡迴蓋章。

未來12區都將建置

市長張善政昨於市政會議聽取交通局專案報告後表示，今年將增設一萬三八○○格地磁型智慧停車格，廠商已提出建置計畫，完工後市境智慧停車格可達一萬六一八○格，佔總停車格的七十三％。

張善政說，傳統停車開單透過便利商店繳費，每筆手續費逾四元，若改採行動支付，每筆降至約○．五元，市府會研議將節省的成本回饋民眾，提升市民使用行動支付意願；另，市府正開發整合式APP功能，未來透過市民卡APP或專屬停車APP，就能即時查詢二百公尺內的停車格空位，有效解決民眾繞行找車位停車的困擾。

路邊停車裝設地磁系統，仍採人工開單。（記者謝武雄攝）

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