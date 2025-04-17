《桃園》市圖電子書借閱三級跳 學校推閱讀課

興國國小每年級有一至二輛放置平板的推車，輪流給各班借用。 （興國國小提供）

2025/04/17 05:30

由圖書推廣教師引導 學童操作平板登入市圖網站暢覽讀物

〔記者黃政嘉／桃園報導〕民眾閱讀電子書趨勢漸增，桃園市立圖書館統計註冊會員逾二百萬人，其中，電子書人均借閱冊數增加，去年二．○七一冊，較前年○．四○二冊，成長四一五．一七％，中壢區興國國小每週推動閱讀課，三年級學童由圖書推廣教師引導，操作平板登入市圖網站，暢覽電子兒童讀物。

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電子閱讀 達到資源共享

市立圖書館長施照輝表示，電子書借閱數提升原因與讀者需求相關，市圖常辦預約導覽，很多對象是外縣市公部門、遊學民眾，把握機會推廣辦理借閱證，即使不在桃園市，也能線上登入市圖網站，享受雲端閱讀的便利，常參考學術期刊、論文的讀者，也不用非得跑圖書館一趟。

施照輝說，電子閱讀優點多，可不受時間及地域限制，達到資源共享的目的，彌補實體書館藏不足，如絕版書、熱門書借不到的狀況；市售電子閱讀器通常具有調整字體大小、背景顏色等功能，甚至提供筆記功能，讀者可即時記錄、儲存使用。

三校建置數位愛的書庫

市府教育局為鼓勵學生多元閱讀，藉由科技載具提升自我，已與台灣閱讀文化基金會、玉山金控等合作，於興國國小與龜山區文華國小、新路國小設置數位愛的書庫。

興國國小校長林芷婕表示，各年級每週都有一節閱讀課，去年起數位愛的書庫共有卅個平板電腦放在校內圖書館，供三年級學生使用，由閱讀推動老師引導操作；每年級向來有一至二輛放置平板的推車，輪流給各班借用。

興國圖推教師林思嘉說，學生登入桃市圖書館，能暢覽各種故事書、國語日報等，電子閱讀的一大優點是較不會有系列書籍借不到其中一集的情形，透過數位科技途徑，學生即便回到家也能上市圖網站閱讀。

學童讚AR電子書樂趣多

興國國小四年級學生張旭高表示，看電子書很方便，不用跑去借書；葉唐說，喜歡閱讀歷史類，AR電子書有動畫、影片、音效，很具閱讀樂趣。

「你辦證了嗎？」施照輝表示，市圖運用異業結合策略與閱讀存摺點數等方式，提供兌換棒球票或參加市圖各式講座、走讀活動，吸引民眾使用市圖APP2.0，推廣實體及電子閱讀。

中壢區興國國小學童使用平板，登入市圖網站暢覽讀物。 （記者黃政嘉攝）

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