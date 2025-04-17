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    校園防腸病毒 彰化辦聚集事件演習

    衛生局昨天在花壇鄉立幼兒園舉辦校園腸病毒演習，呼籲孩童勤洗手。（記者湯世名攝）

    衛生局昨天在花壇鄉立幼兒園舉辦校園腸病毒演習，呼籲孩童勤洗手。（記者湯世名攝）

    2025/04/17 05:30

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣衛生局昨天在花壇鄉立幼兒園舉辦「校園腸病毒聚集事件演習暨防治宣導」活動，本身為醫生的鄉長顧勝敏，還在行動劇中客串醫生看診。縣長王惠美強調，此次演習透過模擬腸病毒流行期間的校園應對措施，提升校園防疫準備，落實「有備無患」的防疫精神。

    王惠美指出，最近開始進入腸病毒流行期，縣府從今年初起，就進入校園進行腸病毒防治宣導，對縣內三四四家幼兒園進行洗手查核及衛教輔導，教導孩子如何洗手清潔，並邀請小兒科醫師於縣內五十九家托嬰中心進行衛教輔導及諮詢。

    她說，預防腸病毒首先呼籲「勤洗手」的重要性，家長與家人回到家要抱小孩前，一定要遵循「溼、搓、沖、捧、擦」正確洗手五步驟。其次，家裡客桌椅、餐桌、家具等孩子摸得到的地方，也要定時做清潔消毒，確保孩子的衛生安全。

    衛生局則呼籲，家中幼兒一旦出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，務必立即轉送彰化基督教兒童醫院、秀傳醫院、彰濱秀傳醫院及衛生福利部彰化醫院，把握黃金治療時間。

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