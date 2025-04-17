田尾2成康乃馨 恐趕不上母親節

花農指出，今年氣候太冷，使得不少康乃馨出現花卉無法抽高，到了4月還有尚未結苞的窘狀。（記者陳冠備攝）

2025/04/17 05:30

10多年來首見 3月均溫不到20度 至今花卉難抽高未結苞

〔記者陳冠備／彰化報導〕母親節將至，全國最大康乃馨產區彰化縣田尾鄉的花況卻很差，不少花田的花苞成長緩慢，根本無法採收，根據台北花卉交易市場顯示，今年四月上旬交易量九二八八把，比去年短少近三成。田尾鄉農會表示，今年康乃馨受颱風跟低溫影響，導致花期延長，恐有二成產量趕不上母親節檔期。

請繼續往下閱讀...

田尾鄉種植康乃馨約四十公頃，佔全國交易量逾八成，每年四、五月進入採收期，但今年南彰化地區三月均溫十九．八度，創下近十來最低溫，使得不少康乃馨花田出現花卉無法抽高，甚至有尚未結苞的窘狀，由於距離母親節送禮檔期剩不到二週，經濟收成恐受影響，令不少花農急得跳腳。

種植40公頃 逾全國交易量8成

「第一次遇到四月還不開花」李姓花農表示，目前開花延遲狀況約二至三成，等到開花至少還要等一個多月至二個月，種植康乃馨十多年，從未遇過這樣的情況，他認為，今年氣候冬天太長，又忽冷忽熱，導致植物開花調節機制受影響，有的結苞到一半就停止生長了，需等天氣放暖才也會繼續成長，目前康乃馨每把約七十元，擔心來不及趕上母親節檔期，屆時康乃馨也沒人要，只能作廢，收成也大受影響。

農會將辦促銷 減少農民損失

田尾鄉農會吳政憲表示，康乃馨只有母親節前採收才有好的價格，但從播種下苗到採收約至少要三至四個月，不過去年因受三個颱風影響，不少花苗淹死，種苗場必須重新花時間栽培，不少花農拿到花苗已接近春節，結果又遇到「最長的冬天」，三月還有寒流，導致康乃馨生長遲滯，繼續含苞待放，初步估計，仍有二成康乃馨尚未結苞，他也說，目前氣候已經漸漸回溫，相信花況應能恢復，農會也會舉辦促銷活動，以減少農民損失。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法