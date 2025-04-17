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    草屯美栗南瓜料理賽 「金鳳栗香酥」奪冠

    「金鳳栗香酥」獲得評審青睞，拿下冠軍。（草屯鎮農會提供）

    「金鳳栗香酥」獲得評審青睞，拿下冠軍。（草屯鎮農會提供）

    2025/04/17 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮是栗子南瓜大宗產地，鎮農會首度舉辦「美栗南瓜創意料理賽」，六組隊伍昨日進入決賽，以點心來呈現栗子南瓜綿密、甘甜的特性，一個半小時就要完成料理，最後由金鳳栗香酥、南瓜布朗尼、南瓜起司餅分獲前三名。

    草屯鎮是南投縣栽植栗子南瓜最多的鄉鎮，目前種植面積約廿五公頃，鎮農會舉辦多屆栗子南瓜選美，今年首度舉辦栗子南瓜創意料理賽，參賽選手以與農會產學合作的同德高中餐飲科學生為主，共六十組報名，經初步篩選，選出十二組進入初賽，前天在同德高中中餐B教室進行初賽，評審從十二組選手烹製的料理中，選出六組選手進入決賽。

    六組參賽選手，只有半小時的備料和一小時的烹製時間，時間非常緊湊，比賽規定料理須以料理包的方式呈現，且要突顯地方風味，而五位名廚組成的評審團，除了注重選手展現出的創意和口感外，也將衛生和商品化效果列入評選考量。

    昨日六組選手都以中西式點心來呈現，最後由陳澐儀、周誠叡、江有朋的「金鳳栗香酥」獲得冠軍；吳彥緯、陳姝伃、邱夣珍的「南瓜布朗尼」拿下亞軍；林子瑜、王韻婷、曾思涵的「南瓜起司餅餅」獲得季軍。

    獲得冠軍的「金鳳栗香酥」隊伍。（草屯鎮農會提供）

    獲得冠軍的「金鳳栗香酥」隊伍。（草屯鎮農會提供）

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