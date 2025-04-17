南投139、131線4路段 試行「智慧路標」

南投縣首度在山道盲彎設置預警系統，透過偵測來車，提醒車輛減速，並於重機頻繁出沒的縣道139、131線等路段試行。（記者劉濱銓攝）

2025/04/17 05:30

預警山區道路髮夾彎、盲彎來車 提醒駕駛減速 減少車禍事故

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣環境多山，山區道路多，視線不佳的髮夾彎、盲彎不少，容易造成車禍事故，南投縣政府為此在縣道一三九線、一三一線等四處常有重機出沒的山道盲彎，首度設置「智慧路標」預警系統，運用彎道預警偵測來車，再以LED告示牌提醒用路人減速，防止車禍發生，目前已上路試行，之後還會在其他路段陸續增設，並觀察預警系統成效，作為日後推廣的參考。

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車輛入彎前、進彎後 提供偵測提示

南投縣政府表示，縣內山區道路蜿蜒、死角多，部分地區還因地勢等因素，容易起霧造成視線不佳，由於山道有不少是看不見來車的盲彎，甚至是過彎角度相當大的髮夾彎，為維護彎道路段交通安全，首度在縣內山道設置「智慧路標」預警系統。

該系統在車輛入彎前，會先偵測有無來車，藉此提醒駕駛小心慢行，防止跨線行駛、盲彎超車；進彎後若車速過快，則會提醒車輛減速，避免煞車不及，造成汽車自撞，或機車自摔、外拋等。

附掛太陽能板可自行供電 維持運作

往來用路人在進、出彎的過程，該系統若偵測到車輛，路旁的LED文字告示牌就會亮起並預警，每套系統設置經費近五十萬元，惟有附掛太陽能板可自行供電，維持系統正常運作，不會受外部電力供應影響。

縣府說，目前在縣內重機騎士頻繁出沒的縣道一三九線南投市八卦路，以及縣道一三一線水里鄉廿六‧四公里處、魚池鄉十‧一公里處，還有竹山鎮投四十七—一鄉道，均設有預警系統，盼透過彎道「智慧路標」提醒用路人進彎減速，防止車禍發生。

今年編200萬 再選擇3至4處設置

縣府今年已編列二百萬元經費，計畫於其他鄉鎮市山道再設置三至四處盲彎路段預警設施，並檢視已上路運行的系統成效，包含運作順暢度，以及車禍發生率等，作為日後普遍推廣的參考，並呼籲用路人行經彎道務必放慢速度，以維護交通安全。

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