基捷聯合開發 市府訪地主了解意願

基隆捷運聯合開發，市府希望透過與民間合作，打造雙贏。圖為基捷完工模擬圖。（基市政府提供）

2025/04/17 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕行政院公共工程委員會正在審核基隆捷運細部設計工程經費，預計六、七月完成審核後，展開招標作業。基隆市政府近日主動出擊，拜訪基隆捷運六堵站附近的土地所有權人，洽詢地主聯合開發的意願，期盼以多元的土地取得方式，促進民間參與政府公共建設。

基隆捷運路線多沿著既有道路規劃，儘量擇定現有道路及公有土地作為捷運設施用地；不過，因為捷運站體在基隆市區採高架設計，部分車站的出入口可能會設置在道路範圍外，需要爭取地主支持，透過聯合開發等方式合作。

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由於基隆市地狹人稠，基隆捷運沿線可供興建場站的土地資源不多。基市府交通處指出，近日主動拜訪基隆捷運六堵站附近的地主，希望透過面對面溝通，洽詢參與基捷場站聯合開發的意願，期盼以更多元的用地取得方式，提高民間配合政府公共建設的意願，結合公部門力量與民間資源，帶動沿線產業升級和發展。

據了解，基隆捷運場站正在規劃中，六堵站共有兩個出入口，包括原先配置在工建西路南側的自來水公司六堵淨水廠以及北側的大片空地。

周邊的土地所有權人包括全聯公司、台灣自來水公司、台灣東洋藥品公司、台松科技公司、聯力工業公司等，市府將與企業洽談合作開發的可能性。

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