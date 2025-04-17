雙城論壇 北市府︰續辦

2025/04/17 05:30

〔記者劉詠韻、林承鴻／台北報導〕兩岸關係持續緊張之際，自二○一○年郝龍斌擔任台北市長任內開始舉辦雙城論壇，並著重於台北及上海兩市官員的對話交流，迄今已進入第十五年，不過兩市至今尚未啟動洽談。台北市長蔣萬安昨回應，雙城論壇行之有年，如今兩岸關係越艱困，越需要溝通跟交流，市府將秉持著對等、尊嚴、善意及互惠的原則辦理，同時依法依程序向中央申請。

台北市議會民政委員會日前進行工作報告，民進黨籍市議員陳賢蔚表示，中央政府與中國今年的局勢愈發緊張，且去年已較晚舉辦，並就今年是否續辦、雙方是否已經洽談等面向，詢問市府因應方式。

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北市秘書長李泰興回應，台北市的城市交流不僅限雙城論壇，與其他各城市也有交流，儘管目前尚未與上海正式啟動洽談細節，但初步預期希望今年能照往常一樣舉辦。

李泰興也說，台北與上海之前已維持一定溝通及交流，如羽球、圍棋等運動，並透露市府目前尚未籌辦相關作業，後續將再進一步討論。

蔣萬安昨天上午出席捷運環狀線CF690B區段標開工動土典禮時回應，強調兩岸關係越艱困，越需要溝通跟交流。他說，雙城論壇行之有年，過去幾次在市政上彼此都有很多借鏡學習的具體成果，所以市府一定會秉持著對等、尊嚴、善意及互惠的原則辦理，也都會依法依程序跟中央申請。

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