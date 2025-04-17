為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雙城論壇 北市府︰續辦

    2025/04/17 05:30

    〔記者劉詠韻、林承鴻／台北報導〕兩岸關係持續緊張之際，自二○一○年郝龍斌擔任台北市長任內開始舉辦雙城論壇，並著重於台北及上海兩市官員的對話交流，迄今已進入第十五年，不過兩市至今尚未啟動洽談。台北市長蔣萬安昨回應，雙城論壇行之有年，如今兩岸關係越艱困，越需要溝通跟交流，市府將秉持著對等、尊嚴、善意及互惠的原則辦理，同時依法依程序向中央申請。

    台北市議會民政委員會日前進行工作報告，民進黨籍市議員陳賢蔚表示，中央政府與中國今年的局勢愈發緊張，且去年已較晚舉辦，並就今年是否續辦、雙方是否已經洽談等面向，詢問市府因應方式。

    北市秘書長李泰興回應，台北市的城市交流不僅限雙城論壇，與其他各城市也有交流，儘管目前尚未與上海正式啟動洽談細節，但初步預期希望今年能照往常一樣舉辦。

    李泰興也說，台北與上海之前已維持一定溝通及交流，如羽球、圍棋等運動，並透露市府目前尚未籌辦相關作業，後續將再進一步討論。

    蔣萬安昨天上午出席捷運環狀線CF690B區段標開工動土典禮時回應，強調兩岸關係越艱困，越需要溝通跟交流。他說，雙城論壇行之有年，過去幾次在市政上彼此都有很多借鏡學習的具體成果，所以市府一定會秉持著對等、尊嚴、善意及互惠的原則辦理，也都會依法依程序跟中央申請。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播