老師涉霸凌學生 麗山高中、教局遭糾正

2025/04/17 05:30

〔記者方瑋立、甘孟霖／台北報導〕台北市麗山高中一名教師處罰數名講髒話學生，對窗外大喊姓名及髒話內容，並違規下載學生個資作為訴訟案件使用，該校調查教師不當管教及霸凌經過，涉有因應小組成員「球員兼裁判」、教育局督導不周等事實，監察院十日通過監委葉大華調查報告，糾正麗山高中與台北市政府教育局。北市教育局表示，尊重監院指正，將積極落實各項精進措施。

監委調查發現，台北市麗山高中一名A教師，二○二○年十一、十二月間處罰學生對窗外大喊自己姓名與髒話內容，涉及公然侮辱的不當管教，當時校方未依規定進行校安通報；此外衍生學生與A師民事訴訟中，已卸除導師職務的A師未經核准，自行透過校務系統下載學生資料。

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處罰學生 大喊姓名及髒話

台北市政府教育局未能督導該校即時查證與釐清A師不當管教及霸凌經過，致全案調查時程長達兩年餘，均有違失。

葉大華指出，麗山高中因應小組外部委員E、F、G三人同時兼任調查小組委員，三人需自行審查所寫的調查報告構成「球員兼裁判」，公正性與客觀性遭質疑。其中F委員更於調查期間言語偏袒教師，並揭露學生就診資訊，違反中立原則；儘管學生家長三度申請F委員迴避，外聘委員亦認為申復有理由，惟校方與教育局未予採納；另F委員在事件調查尚未完成前擅自建議召開修復式會議並親任主持人，涉嫌形成預設立場並影響調查結果。

不當管教 調查過程瑕疵

調查亦指出，麗山高中在處理A師相關案件時，曾於二○二一年十一月間接獲十項調查申請，顯示A師管教方式與學生互動緊張，然因法令適用不同，校方另組兩個調查小組雙軌並行，調查結果卻出現「逕予結案」、「請參加正向管教研習」及「申誡」等多項處分，導致家長與受檢舉人均質疑結果不一、標準不明。

教育局表示，一向秉持依法行政原則，將持續督導學校嚴格落實校安通報制度，透過不定期稽核與案例宣導，確保各校確實依規定進行校安通報；同時已全面檢視並針對學校教職員調閱學生個資權限與流程訂定相關規範；此外會持續積極落實各項精進措施。

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