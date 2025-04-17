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    北市府廣場變沙灘 設世壯運沙排場

    世壯運執委會昨介紹賽事亮點，北市府前廣場將花五天改造成沙灘排球場地。（記者甘孟霖攝）

    世壯運執委會昨介紹賽事亮點，北市府前廣場將花五天改造成沙灘排球場地。（記者甘孟霖攝）

    2025/04/17 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕二○二五雙北世界壯年運動會將於五月十七日起登場，台北市府前廣場將舉辦沙灘排球賽事，世壯運執行委員會表示，預計花費共五天時間、動用五十輛卅五噸砂石車，在市府前廣場運入一千噸的沙子，打造國際級沙灘排球場地；此外，國父紀念館將搖身一變成為定向越野賽場，讓選手用運動探索城市；並將用來舉辦田徑賽事的台北田徑場設施再升級，引入國際一級賽事獨有的配速燈。

    5天動用50輛砂石車 運來千噸沙

    世壯運五月十七日至卅日登場，共有卅五種運動賽事分別於雙北、新竹縣市、宜蘭縣、桃園市、台中市等七縣市的六十一個場館舉辦。世壯運執行委員會辦公室昨日介紹賽事亮點，除有台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜各自率領台北市、新北市府首長隊伍進行壘球對抗，此外還有中職退役球星周思齊參加棒球賽事、歌手蕭煌奇參加柔道，台北一○一董事長賈永婕參賽水球、玖壹壹洋蔥、健志、春風參加拔河等。

    國父紀念館 打造成定向越野賽場

    此外，賽事場地也大有文章，最大亮點莫過於台北市府前廣場，將於五月十八日至廿一日舉辦沙灘排球賽事，世壯運團隊預計將於五月中旬耗費五天時間，載運一千噸沙子打造期間限定沙灘排球場，場地周邊並安排淋浴區，賽程結束後再花兩天復原；屆時場地則回復田徑項目使用。

    另，直轄市定古蹟國父紀念館，也將於五月廿二、廿三日化身定向越野賽場，世壯運執委會辦公室主任張勝傑介紹，定向越野賽事由選手依靠地圖、指針及導航技巧到達指定地點，以國父紀念館為中心延伸，賽事當天才會發放給選手相關地圖指引，讓選手透過運動認識城市。而台北田徑場五月也將升級設備裝設配速燈，張勝傑介紹，配速燈通常是國際一級田徑賽事才有，可以為跑手提供節奏方面的幫助，並為觀眾提供作跑手跟舊有紀錄距離差距的指標，往後也將成為台北田徑場的一大亮點。

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