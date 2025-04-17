環狀線故宮站 設地下連通道

銜接台北市士林到大直的環狀線北環段CF690B區段標，昨於故宮廣場停車場舉行開工動土典禮。（記者塗建榮攝）

2025/04/17 05:30

北環段CF690B區段標開工 未來劍南路站到新北產業園區站僅28分鐘

〔記者林承鴻／台北報導〕銜接台北市士林到大直的環狀線北環段CF690B區段標，昨於故宮廣場停車場舉行開工動土典禮，將於故宮前設置Y28站及地下連通道，大幅提升民眾前往參觀的便利性，也代表首都環狀線南北環段進入全面施工新局面。

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銜接士林到大直 可直達故宮

台北市捷運工程局第一工程處表示，CF690B區段標全長約四．二二公里，自二○二一年起歷經十次流標，終於在去年十二月由大陸工程／日商鹿島營建共同以一九○億餘元得標。完工後由劍南路站到新北產業園區站將由現行的四十九分鐘，大幅縮短至廿八分鐘，提升大直往來各地運輸效率。

CF690B區段標工程範圍自士林區雨農路口Y27站（不含），經至善路於故宮博物院前設置Y28站，右轉穿越文間山至大直Y29劍南路站與文湖線相交，之後轉至敬業三路尾軌止，包含二座地下車站、三段潛盾隧道及一段明挖覆蓋隧道。

全長4.22公里 含2座地下車站

台北市長蔣萬安致詞表示，卅年前台北捷運六條路線在前市長黃大洲任內同時興建，當時許多人批評與質疑會帶來很大交通衝擊，有多少人能想到黃大洲的遠見、魄力與執行力，帶來現在捷運的便利、安全與舒適。

蔣萬安說，現在台北市同樣有六條捷運同步興建，他不斷期勉同仁，「今天不做，明天就會後悔」，期待接下來數年內捷運路網順利完工通車。他也說，施工過程多少會帶給在地住戶交通不便，希望將交通衝擊降到最低。

北環段最後一哩路 南北環全施工

捷運局一工處處長陳建宏表示，此區段標沿線地質複雜，Y27站到Y28站間為軟弱土層及安山岩塊，Y28站到Y29站穿越文間山較硬的砂岩、頁岩，Y29站到尾軌為軟弱黏土層，必須依地質特性，選擇不同的潛盾機、擋土型式及隧道工法，還要施作地盤改良讓土質均勻，施工難度高。

陳建宏指出，此區段標有三處急轉彎隧道，最小轉彎半徑僅有六十公尺，隧道會經過文間山崁腳斷層，有破碎帶，地盤穩定性不足，以及潛盾機夾埋風險，會透過潛盾機前方探查及地盤灌漿設備因應。

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