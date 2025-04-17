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    首頁　>　生活

    176項健保給付美國藥物 72項難替代

    立法院社會福利及衛生環境委員會16日邀請衛福部長邱泰源（左）就「面對國際經貿情勢瞬變，我國如何因應並確保藥品、醫療器材等各面向供應正常，保障國人權益。」進行專題報告並備質詢。（記者廖振輝攝）

    立法院社會福利及衛生環境委員會16日邀請衛福部長邱泰源（左）就「面對國際經貿情勢瞬變，我國如何因應並確保藥品、醫療器材等各面向供應正常，保障國人權益。」進行專題報告並備質詢。（記者廖振輝攝）

    2025/04/17 05:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕川普發動對等關稅向所有國家徵收高關稅，恐衝擊製藥成本、影響我國購買必要藥物。健保署署長石崇良指出，目前健保有收載美國進口藥物有一七六項，其中七十二項被列為必要藥物清單，因屬於專利期內的藥物，可替代性很低。

    立法院衛環委員會昨天邀請衛福部專案報告「藥品醫材供應」，立委林淑芬等人要求衛福部、食藥署和健保署盤點美國製造的輸入藥品，對我們的衝擊及因應方式。

    根據食品藥物管理署統計，目前輸入藥品的許可證製造廠中，美國有二一四張，在專利期內可替代性低的藥物有六十項。醫材部分，美國進口的醫材中，難被替代的有三項。

    石崇良說明健保收載的藥物部分，美國進口藥物共有一七六項，其中七十二項在必要藥品清單，包括抗腫瘤、免疫相關藥物廿四項，還有感染相關用藥與血液相關藥物各十八項。

    石崇良補充，健保收載的藥物高達八十三％是我國製造，進口藥物多來自歐洲藥廠，美國進口算少數。從美進口藥物最多的是抗腫瘤藥物，但使用頻率不高，但也較難替代它。

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