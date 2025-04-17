痠、痛大不同！ 學者首創痠覺系統對症下藥

國科會與中研院攜手支持學者首創「痠覺」研究，促成台灣與美國、英國、德國等跨國科研，成果發表登上國際期刊。（記者吳柏軒攝）

2025/04/17 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕慢性痠痛時吃止痛藥，有時僅短暫藥效，我學界研究指出，恐怕是因為沒有「對症下藥」！國科會與中研院攜手補助，陳志成與跨國團隊探究人體神經奧秘，顛覆醫界五十年概念，成功證實「痠」跟「痛」由不同神經主導，也用台語命名與首創「痠覺」系統，有助未來止痠藥物開發，避免止痛藥無效濫用。

避免止痛藥無效濫用

中研院生物醫學研究所特聘研究員陳志成表示，西方醫學過去五十年把所有體感不舒服都叫做痛（pain），但在中文、漢藏語系，很清楚痠、痛是兩個不同概念；二○一五年做出全球首次痠覺評估，隔年集結臨床醫師與學者，正式處理臨床常見的痠、痛問題。

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陳志成說，團隊透過纖維肌痛症病人及另一名因車禍右半肢癱瘓的病人，證實痠是獨立於痛的症狀，也執行痠感人體試驗，在肌肉注射痠性鹽水誘發痠感而非痛感，從而發現人體神經主要偵測的組織酸化受體分子ASICs，也用新技術誘發慢性痠痛，更進一步發現止痠機制「物質P」的作用。

團隊研究，「本體感覺神經」（監控肌肉長度、壓力等變化）是感受痠覺的神經之一，非痛覺神經。陳志成解釋，如人體長期姿勢不良，本體感覺神經將產生麩氨酸傳遞訊息，而麩氨酸又再進一步觸發痠覺，形成循環，造成慢性痠痛；台灣痠覺神經的研究今年一月躍上國際期刊「科學前緣」。

北醫、萬芳、雙和等醫院已導入痠覺量表，藉由確認痠、痛的不同，有助臨床精準診斷、對症下藥。陳志成說，全球止痛藥市場每年八五○億美元，估一半到四分之一是止痠藥市場，目前仍在基礎研究階段，團隊近期制定痠覺詞彙，可望開啟神經治療新時代。

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