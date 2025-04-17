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    涉聯合調漲船票價格 東琉線8業者被罰1100萬

    東琉線每到假日人潮滿滿。 （資料照，記者陳彥廷攝）

    東琉線每到假日人潮滿滿。 （資料照，記者陳彥廷攝）

    2025/04/17 05:30

    〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會昨宣布，東琉線八家船舶運送業者含泰富、藍白、競強、飛馬、觀光、眾益、東信、誠翔，在二○二三年先後調漲民宿優惠票價與一般旅客票價，嚴重影響市場功能，公平會重罰業者共計一一○○萬元罰鍰。

    占有率合計逾8成

    公平會指出，這八家業者二○二三年元旦合意聯合調漲東琉線民宿優惠票價，同年四月起又調漲一般旅客票價，因此分別處藍白四三○萬、泰富二五○萬，並處及競強、飛馬、觀光、誠翔、眾益、東信各七十萬元，總計共一一○○萬元罰鍰。

    公平會調查發現，二○二二年十二月間，八公司對小琉球民宿業者陸續提供來回全票低於三七○元、半票低於二○○元的票價以相互競爭，但藍白、泰富共同召開二次會議，並通知代表其他六家公司的東琉線交通客船聯營處派人與會，就票價調漲與金額進行協商。

    業者間合意一同從二○二三年一月一日起調漲民宿優惠票價為來回全票三七○元、半票二○○元，且自同一年四月一日起調漲一般旅客票價為來回全票四五○元、半票二二五元與單程全票二五○元、半票一二五元，並如期實施。

    公平會指出，依據市場資料，八家事業在東（鹽）琉線船舶運送服務市場占有率合計逾八成，前述業者聯合調漲船票價格行為不僅削弱彼此的競爭，最終也將導致該航線船票價格整體性上漲，嚴重影響相關市場功能，故予以處分。

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