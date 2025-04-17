全球首創無缺血、不停跳／台大心臟移植新系統 靈感來自葉克膜

49歲的蘇小姐（戴口罩白衣女性）是首例使用NTUH OCS進行移植手術的個案。（記者林志怡攝）

2025/04/17 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕器官移植從摘取到完成捐贈的過程中會暫時停止運作，並因缺血產生損傷，影響移植成功率與效果，美國史丹佛大學曾開發讓捐贈心臟不停跳的系統，但仍有十到三十分鐘的缺血時間，台大醫院心臟移植團隊以葉克膜為靈感，成功開發「台大移動式灌流系統（NTUH OCS）」，成功避免心臟停跳與缺血。

台大醫院心臟外科主治醫師紀乃新解釋，缺血時間越長，捐贈心臟受損的情況越嚴重，因此通常要控制在四小時內，否則會降低捐贈心臟的長期存活率，而心臟停跳後的血液再灌流，也不可避免地會造成心肌受損，影響到未來心臟功能與移植的成功率，心肌受損也導致患者術後普遍出現心肌酵素提高的情況。

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2病患術後心肌酵素未增加

過去研究也發現，縮短缺血時間可降低捐贈器官移植後功能不佳的風險，台大醫院心臟移植團隊以葉克膜為靈感，開發NTUH OCS，目前已有兩位患者使用該系統，且術後未出現心肌酵素增加，顯示移植過程中，心肌得到完美保護。

過去美國史丹佛大學曾開發讓捐贈心臟不停跳的系統，至今已完成卅名案例，並發現缺血時間越短，捐贈器官移植後功能不佳的風險也會降低，但該技術仍存在十到卅分鐘的缺血時間。

紀乃新指出，這次台大醫院移植團隊突破技術限制，患者移植後並未出現心肌酵素增加，顯示移植過程中心肌保護完美。

紀乃新說，相信NTUH OCS有助於進一步改善移植效果，雖目前個案仍少，無法實際看出太大差別，但團隊會進一步搜集資料，並持續優化系統，改善運送能力，讓更多捐贈心臟得到好的保護。研究成果已發表於國際期刊「Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Techniques」。

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