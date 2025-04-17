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    專家學者建議／多合一快篩納健保 分級防疫強化第一線

    高齡長者常難以明確辨識呼吸道症狀，容易延誤就醫。專家建議政府應加速將多合一快篩納入健保給付。（資料照，記者林惠琴攝）

    高齡長者常難以明確辨識呼吸道症狀，容易延誤就醫。專家建議政府應加速將多合一快篩納入健保給付。（資料照，記者林惠琴攝）

    2025/04/17 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣醫療韌性來自基層，社區診所作為防疫的第一道防線，能即早發現問題、主動介入，面對銀髮浪潮襲來，專家學者呼籲政府應完善分級防疫制度，讓基層診所成為守住長者健康的前哨站，守住高齡者健康。

    中華民國基層醫療協會常務理事詹前俊表示，高齡長者常難以明確辨識呼吸道症狀，容易延誤就醫。他建議政府應加速將多合一快篩納入健保給付，強化基層診所的篩檢與診斷能力，協助醫師在第一時間「篩出病因、對症下藥」，提升診所運作效率，也提高民眾就近就醫意願。此外目前快篩相關給付明顯偏低，也影響診所投入意願，盼政府檢討調整。

    讓診所轉向主動預防

    疾管署署長莊人祥表示，目前快篩每件給付一五○元，部分診所反映因為成本與作業負擔過重，健保給付、多合一快篩納入公費等，未來疾管署會持續與基層診所合作研議，向健保署提案，進行成本效益評估，作為政策調整依據。

    台灣大學公衛學院教授陳秀熙指出，後疫情時代各國都在重建公衛體系，台灣有機會以基層為核心，建立完善的風險評估與分級照護模型，關鍵在於讓診所從「被動處理」轉向「主動預防」。

    陳秀熙建議政府應善用現有基層能量，從預防導向、早期辨識到復原追蹤，逐步完善基層角色定位，並可以人工智慧（AI）分析數據輔助，預測風險族群與區域，但前提是制度要到位，讓診所「能做、也願意做」。

    立委蔡易餘表示，高齡者感染肺炎後病情惡化速度快，若能在社區就近完成篩檢與初步處置，有助爭取治療黃金期。立委王正旭也指出，分級醫療是落實總統賴清德「健康台灣」願景關鍵之一，雖然衛福部已啟動改善護理人力政策，但人力回補仍需時間，建議政府加碼補助社區診所的篩檢與照護資源，強化第一線防疫量能，讓重症患者集中至醫學中心，避免醫療資源過載。

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