國際研發單劑肺炎疫苗 疾管署考慮引進

疾管署正研議未來引進單劑肺炎疫苗，納公費接種，以簡化流程、提高接種覆蓋率。（資料照，彰化縣政府提供）

2025/04/17 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕如何預防肺炎重症，專家指出，應以「接種疫苗、早期診斷、及時治療」為核心，但基層診所在實務執行上，常因行政流程繁瑣、人力不足等問題「有心無力」，強化篩檢給付與防疫量能，是後疫情時代攔截重症的關鍵。疾管署正研議未來引進單劑肺炎疫苗，納公費接種，以簡化流程、提高接種覆蓋率。

接種疫苗流程繁瑣 診所有心無力

中華民國基層醫療協會常務理事詹前俊指出，診所在疫苗接種上具高度彈性，連週末都能提供服務，是許多家長與長者接種肺炎疫苗的重要據點。但基層診所面臨文書作業繁雜、護理人力吃緊，及健保給付不足等多重壓力。

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專家籲強化基層篩檢給付

詹前俊說，以肺炎鏈球菌疫苗為例，接種前須查核接種紀錄與病史，流程繁瑣且耗時，若遇病人多、人力緊繃，診所就只能限量開放甚至暫停服務，且「每劑公費疫苗的處置費僅一百元，根本無法反映實際作業成本，怎麼推得動？」

台灣老年學暨老年醫學會理事長蔡兆勳指出，長者一旦因肺炎住院，生活功能容易急遽退化，以他服務的新北市金山地區為例，當地常透過長照據點與宮廟活動等生活場域傳遞健康資訊，讓疾病防治自然融入社區日常，「來看病，我們也會多說明、多關懷」，透過基層醫師與長者間的信任連結，能有效提升對肺炎與疫苗的認識與接種意願。

疾管署署長莊人祥表示，對於長者肺炎防治政府目前已提供新冠、流感及肺炎鏈球菌疫苗，其中肺炎鏈球菌疫苗提供十三價、廿三價各一劑。不過現階段六十五歲以上長者中，完整接種兩劑肺鏈疫苗者僅約廿五％，僅接種一劑者也不到十五％，覆蓋率仍偏低。

莊人祥補充，國際已研發單劑肺炎疫苗，政府正研議未來如有引進，是否可納公費接種，以簡化流程、提高接種覆蓋率。疾管署也持續推動疫苗接種宣導，強化長者的免疫力，相關給付政策，則會與基層共同努力和健保署提案討論，協助基層推動分級防治。

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