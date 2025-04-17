肺炎病故 躍銀髮族第2大死因／戰後嬰兒潮世代邁入老年 專家籲及早因應 避免壓垮醫療體系

民進黨立委王正旭（右三 ）、黃秀芳（右二）及台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴（中）等，16日舉行「長者肺炎基層醫療把關 有效分級防治」記者會。 （記者劉信德攝）

2025/04/17 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕後疫情時代，呼吸道傳染病持續在社區流竄，對台灣高齡者健康構成威脅。根據衛福部統計，二○二三年有六五七二名長者死於肺炎，另有三四二一人因新冠病故，合計近萬人因肺部感染離世，死亡數僅次於癌症，躍升為六十五歲以上國人第二大死因。專家指出，戰後嬰兒潮世代正邁入老年，若不及早因應，肺炎恐成下一波壓垮醫療體系的導火線。

2023年近萬名長者死於肺炎

台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴指出，我國六十一至七十九歲「戰後嬰兒潮世代」約四九九．六萬人，占總人口廿一．四％，相當每五人就有一人正在邁入高齡，隨時間推移，台灣的老化速度將快速攀升，慢性病與感染症風險也同步增加。

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南韓下修高風險年齡至60歲

吳玉琴指出，與台灣人口結構相近的南韓，已將呼吸道傳染病的高風險年齡下修至六十歲，世界衛生組織也呼籲各國整合新冠、流感與呼吸道融合病毒等篩檢，以提前部署。她強調，台灣不能等到醫療體系被壓垮才補破網。

應強化診所篩檢與照護能力

台灣老年學暨老年醫學會理事長蔡兆勳也表示，肺炎對長者不只是單純感染，更可能引發心血管惡化與功能退化等連鎖效應，許多長者住院後「一病不起」，甚至走向失能或死亡，防治工作應前移至基層與社區。

面對肺部感染導致近萬名長者死亡的警訊，台灣活力老化推展協會昨與立委王正旭、黃秀芳、蔡易餘等人舉辦「長者肺炎基層醫療把關 有效分級防治」記者會，邀集專家共同呼籲強化基層診所篩檢與照護能力並提高相關健保給付，及建立分級公衛醫療網，以穩定疫後超額死亡。

將肺炎納入完整防治政策

黃秀芳指出，台灣已正式邁入超高齡社會，國人平均壽命超過八十歲，但健康餘命僅七十三歲，意即長者有近八年需仰賴醫療與照護，呼籲政府比照癌症，將肺炎納入完整防治政策，加強疫苗接種與健康宣導，同時善用疫情期間基層診所累積的能量，建立分級防疫體系，強化第一線守護力。

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