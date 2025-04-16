為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    東方工商未申報耐震評估 北市教育局：已要求改善

    2025/04/16 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市私立東方工商被投訴校舍耐震評估「不合格」，仍讓學生及行政人員使用；台北市教育局表示，因未辦理「建築物公共安全耐震能力評估檢查申報」而列為不合格，無立即性安全疑慮，已請學校依規定申報。校方表示，已籌得經費進行結構補強，預計暑假開工，學生將暫遷移到其他大樓上課。

    校方︰建物結構補強 暑假開工

    一名自稱長期關注教育現場的工作者投訴指出，東方工商中正樓在去年底經專業機構耐震評估為「結構不合格」，卻未將學生與行政人員撤離，置師生於危樓學習與活動，向教育局、教育部舉報，僅獲「限期改善」回應；並指建物早在五年前即列為危樓，主管機關多年來未盡督導之責。

    教育局表示，學校未依規定辦理耐震評估申報，建物並無安全疑慮，人員無須撤離，已要求學校申報。建築管理工程處表示，一九九九年以前，使用面積達一千平方公尺以上且為特定用途單一所有權或使用者，應辦理耐震評估檢查申報作業。未辦理或申請展延者，依法裁處並限期改善，未完成改善將連續裁罰。

    校方說，二○二○年建物耐震詳評顯示部分結構力道不足，可使用但需每年巡檢；需補強才能通過耐震公安申報，經費近兩千萬，對私校是不小負擔。去年經費到位，已啟動補強作業，預計暑假動工，目前先將在該大樓上課的五十名學生遷移到其他大樓上課。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播