宣傳「鮮奶週報」讚蔣市長 北市動物園急刪文

2025/04/16 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府推動「鮮奶週報—生生喝鮮奶」，讓十八．四萬名國小、幼兒園學童每週可領一瓶鮮奶。台北市立動物園昨發布臉書貼文宣傳此政策，並稱是「蔣市長的食大建設」，貼文引發爭議，民眾批評大內宣；數小時後該篇貼文遭刪除。北市動物園回應，本於市政宣傳善意出發，園方不樂見貼文引發民眾對立留言，因而刪除貼文。

北市動物園臉書粉專昨發布貼文，介紹鮮奶對哺乳動物幼獸十分重要，母獸的鮮乳除是動物寶寶重要的營養來源，更是安全成長的關鍵。

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動物園貼文指出，園方碰上母獸無法自行哺育幼獸時，保育員就要趕緊充當「奶爸奶媽」，調製人工代奶，動物園裡訓練有素的「奶爸奶媽」和營養師們，可不是只當三寶爸，就連四五六七八寶都得行等等；貼文並附上數張圖卡，內容包含「蔣市長的食大建設」、「蔣市長的決定」、「市長叔叔說，對的事就要堅持」等。

不過，貼文發布後，卻引發部分網友批評，有人指動物無法喝鮮奶，質疑動物園與此政策的關係，也有人批評這是大內宣貼文；而動物園數小時後就將該篇貼文刪除。

園方對此說明，動物園身為教育局轄下市政機關，基於善意出發點協助宣傳政策，不過觀察貼文底下出現不同意見的網友熱烈討論；園方不樂見社會對立氛圍，決定下架貼文。

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