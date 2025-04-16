自助桌遊店是麻將館 被強制拆除

2025/04/16 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園區青溪國中附近一間自助桌遊店，屢被投訴根本是麻將館，還常有學生聚集，家長憂心學子沉溺，且該空間為自助式無人管理，公安堪慮；市府跨局處聯合稽查後，將該建物由B類提升為A類違建，十四日由建管處執行強制拆除。

建管處表示，市府於今年三月接獲檢舉後，警察、經發、消防、社會、衛生局及建管處等單位執行聯合稽查，發現桌遊店內部隔成多間麻將間，透過QR code掃描啟動包廂租用，並提供飲料自助吧台，內部空間已違反消防法規，整層建物也是建管處列管中的B類（列管但非立即拆除）違建，稽查後決定提升違建拆除順序，列A類優先執行拆除。

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經發局昨於市議進行行工作報告，議員黃家齊、黃婉如、余信憲針對桌遊店等場所「掛羊頭賣狗肉」亂象，要求經發局在受理工商登記時，應從源頭嚴格把關及過濾。

經發局長張誠表示，在商業登記上，麻將是不可以登記的，因此常有轉為地下化的情形，目前採登記、管理分離制，經發局在受理休閒活動場館業登記時，會依法到現地勘查實地經營、消防等狀況，登記後若有違規情形，將由市府跨局處聯合稽查管理，若查獲有違反土地使用、消防安全、公共安全、違建等，由權管機關後續處理。

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