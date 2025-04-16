特賣會不能登錄購物節 民眾陳情

2025/04/16 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕今年桃園購物節總登錄金額超過六十四億元，議員黃敬平接獲民眾投訴，指在桃園市境內的特賣會分批採購家電，但登錄發票時卻發現廠商稅籍不在桃園，因此無法登錄參加抽獎；市府經發局表示，發布活動訊息時，就特地提醒民眾消費時要注意企業營登地須為桃園的規定。

廠商稅籍不在桃園 無法參與抽獎

黃敬平指出，桃園購物節期間從去年十二月起至今年二月共三個月，所有在桃園消費單筆滿三百元民眾，可於活動網站註冊參加抽獎，有民眾陳情說，在平鎮一處特賣會採購家電，登錄發票時才發現店家稅籍登記在新北市，無法登錄參加購物節抽獎，陳情民眾說，自己當時為提高中獎率，還分批採購、金額共計十多萬元，不料無法參加。

請繼續往下閱讀...

經發局：發布活動訊息 有先提醒

黃敬平表示，以特賣會、快閃店形式經營的業者，多數民眾根本不知道其稅籍登記地何在，以為只要在桃園消費發票就可登錄；他建議，經發局若無法與稅捐稽徵機關合作，應針對實際在桃園營業但稅籍設在外縣市業者，依實際營業地點為依據，進行營業稅歸屬地調整的話，就應從寬認定，只要在市境購物就算數，不應有限制。

經發局回應，桃園購物節主要是為提升市內商業經濟，在發布活動訊息時就有提醒民眾，消費時應注意企業營業登記地須為桃園的規定，發票登錄時系統會進行發票消費地查驗，非桃園市設地登記店家發票會予以排除。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法