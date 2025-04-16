楊梅甡甡路第三期拓寬 銜接中山南路

市府工務局規劃楊梅區甡甡路拓寬工程分三期改善，第三期現況仍是周圍都農地。（記者李容萍攝）

2025/04/16 05:30

分流台一線部分車流 待土地取得後才能施工

〔記者李容萍／桃園報導〕楊梅區甡甡路（甡音同身）因酪農業而得名，位處國道一號下方，但無法銜接中山南路、秀才路等要道，尖峰時刻周圍車流經常回堵，市府工務局分三期進行拓寬、新闢路廊工程，第一期新闢三二七公尺道路、第二期拓寬路段長度一○○九公尺，均已完工；第三期將新闢九○○公尺路段，用地以私有農路、農地居多，都市發展局三月已公告甡甡路都市計畫樁位，楊梅地政事務所也接續辦理地籍逕為分割，工程待向交通部公路局提出申請「省道改善計畫」，以挹注經費進行施工。

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計畫將新闢900公尺路段

市府工務局規劃設計科長陳相熹表示，楊梅近年來移入人口眾多，地理位置毗鄰新竹縣，橫向貫穿的路網功能非常重要，省道台一線為楊梅區重要交通命脈，擔負往來楊梅市區的穿越性車流外，也擔負國道一號楊梅交流道的連絡道，尖峰時段交通量較大，但目前國道一號周圍僅靠中山南路、秀才路，承載東西向穿越性車流，顯然不足。

陳相熹說，甡甡路第三期拓寬計畫預計從中山南路新闢道路至甡甡路，可銜接已完工的甡甡路一、二期工程，沿國一東側新闢道路至秀才路，一方面可結合富岡楊梅新闢道路協助分流省道台一線部分車流，同時提供省道台一線往來新增設的國道一號校前路匝道另外一條替代道路，可望大幅紓解車流。

用地以私有農路、農地居多

公路局北區養護工程分局養護科長郭金讓表示，甡甡路第三期拓寬工程公路局樂觀其成，因為一、二期皆由公路局出錢、由桃市府代辦施工，第三期工程原本也在代辦契約內，因工程用地以私用農路、農地居多須辦理都市計畫變更及土地徵收，難度較高，加上契約於去年底截止，此工程須待土地取得後才能施工。

當地前東流里長劉定唐表示，甡甡路沿線由農業局輔導超過廿戶酪農牧場，養了很多乳牛，但早年都靠人工、家戶養殖的乳牛頭數不多，後來企業化而有現今飼養逾千頭乳牛的規模。

市府工務局規劃楊梅甡甡路拓寬工程，尚有第三期將銜接中山南路。（記者李容萍攝）

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