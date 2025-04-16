《苗栗》4次流標 苑裡全民運動館5月開工

苑裡全民運動館外觀模擬圖。（苗栗縣府提供）

2025/04/16 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府自籌二．四億餘元，規劃在苑裡鎮興建全民運動館，提供苗南地區縣民更多元、完善的運動空間與設施，此案備受地方期盼，但工程自去年九月起流標四次，經縣府修正預算書圖，昨天公告順利決標，預計五月開工，明年底完工。

苗縣府自籌2.4億餘元新建

苗縣府自籌二億四千九百多萬元在苗南地區的苑裡鎮新建全民運動館，選址於苑裡鎮中正國小對面四筆公有地，規劃新建地下一層、地上三層的場館，規劃有籃球、羽球、桌球及攀岩、健身房、韻律、飛輪、舞蹈等多功能教室。

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但受原物料上漲、缺工及苑裡鎮全民運動館建案有地下室，工程較複雜等因素影響，工程自去年九月起招標，流標四次，經苗縣府水利處修正檢討預算書圖，簡化部分外牆材料等工項，降低施工成本，昨天公告順利決標。

水利處城鄉發展科表示，接續將與得標廠商議約及申請建築執照，預計五月開工，明年底完工。苑裡鎮代表會主席洪晃琦表示，自縣府宣布將在苑裡新建全民運動館後，地方殷殷期盼能早日發包興建，如今工程案順利標出，讓人開心，相信未來完工後，將提供苗南鄉親多元運動場域。

中正國小對面 明年底完工

除了苗南地區的苑裡鎮全民運動館，苗縣府另補助苗栗市公所二千萬元於苗中地區興建苗栗市全民運動館，及編列二．四億元在苗北地區的竹南鎮興建全民運動館。苗栗市全民運動館預計七月竣工，竹南鎮全民運動館也可望於今年上半年前完工。

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