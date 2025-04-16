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    首頁　>　生活

    花蓮坐月子到宅 提供180小時服務

    2025/04/16 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府推出婦幼新政策─坐月子到宅服務，針對產後婦女提供新生兒六十日內一百八十小時服務，由受過教育培訓的專業月嫂到府服務，每日四小時，內容包含協助婦嬰照顧、育兒指導、及月子餐製作等，期盼透過服務減輕新手父母的負擔，減輕育兒家庭壓力，也讓去年受到地震後影響的失業員工，有其他工作機會轉職。

    新生兒出生後60天內 月嫂協助照顧

    社會處說，符合申請資格的產婦可於預產期前卅天至新生兒出生後六十天內，至媒合平台申請「花蓮坐月子到宅服務」。透過坐月子到宅媒合平台媒合到宅服務員，享有最多一百八十小時的產後支援，包括產婦照護、育兒協助、月子處理及簡易家事服務。

    社會處長陳加富說，服務由縣府全額補助費用，服務計畫經費約三千八百多萬元，服務時間為每日四小時，服務時段為每日七點至晚上八點，月嫂服務鐘點費為三百元，目前培訓七十二人，透過二百一十小時的課程，確保產婦安心坐月子，目標是培育一百名月嫂，目前是希望中南區的民眾踴躍報名培訓。

    「坐月子到宅服務」讓產婦獲得最貼心、到位的照顧，縣府也積極提升到宅服務員專業，透過培訓課程與標準化裝備設計，提升服務品質與安全性。社會處指出，民眾如有相關疑問，可洽詢坐月子到宅服務媒合平台03-8339238或社會處婦幼科03-8228995轉分機2026、2028。

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