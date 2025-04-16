花蓮鳳林大忠橋下淤積 威脅農地安全

花蓮縣鳳林鎮北林里北大忠橋下淤積嚴重，影響當地民眾及農地安全。（議長張峻提供）

2025/04/16 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣鳳林鎮北林里南北大忠橋下的北清水溪和鳳林溪，因長年淤積嚴重，已對兩岸農地構成重大威脅，幾次溪水倒灌造成農地流失，里長黃正輝昨天向議長張峻陳情，希望儘速協助進行疏浚作業，以保障居民安全和農民生計。

里長向議長陳情 相關單位會勘

議長張峻指出，北林里長黃正輝多次向議會陳情，昨天協調後邀集縣府農業處農工科、鳳林鎮公所農業課及當地里民前往現場會勘，希望確保農地安全與水資源的有效管理，將水患的威脅和損失降到最低。

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北清水溪清淤 將協調辦地形測量

張峻表示，目前北大忠橋上游北清水溪淤積問題已邀集第九河川分署會勘，將協調縣府共同辦理大忠橋上下游河段的地形測量，確認淤積土石的數量，並規劃籌措經費進行清淤。

釐清鳳林溪權管單位 朝規劃整治

縣府農業處農工科表示，有關南大忠橋下鳳林溪淤積問題，將優先釐清權管單位，並朝整治方向進行作業規劃，而非僅進行疏浚。

里長黃正輝說，當地位於北大忠橋上游南岸的農地，距離下游的南大忠橋約三百公尺，早年雖設有排水系統，但橋下的嚴重淤積，曾多次在颱風豪雨期間造成溪水從排水溝渠倒灌，導致農作物損失慘重，為了生計和安全，才會向議會陳情尋求協助。

謝姓農民表示，他的農地位於南大忠橋下游南岸，由於長年的河水侵襲，部分農地已變成行水區。這次在議長張峻協助下，相關單位已經配合前來會勘，農民們都相當感謝，無論私有農地是否被劃入河川整治範圍，只要能保護好鳳林溪兩岸的土地，他但都會樂意配合。

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