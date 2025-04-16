宜縣教甄198缺額 首納鄉鎮市幼兒園

宜蘭縣國中小暨幼兒園教師甄選，為符合幼兒園「大班一師」政策，縣府代辦教甄，首次納入今年度聯合甄選。（資料照）

2025/04/16 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣國中小暨幼兒園教師甄選，繼去年開出二五○個缺額後，今年也公告開缺一九八個名額，其中因應教育部鄉鎮市立幼兒園「大班一師」政策，縣府代辦教甄，首次納入今年度聯合甄選，預計徵選卅六名教師，協助公所幼兒園符合正式教師編制法規。

5歲至入小學前 每班配置一教師

「大班一師」是指今年新學年度起，幼兒園五歲至入小學前班級，每班應配置一名教師，以利幼小銜接。目前除國小附設幼兒園有正式教師編制，鄉鎮市立幼兒園均仰賴教保員帶班，難以符合法規要求。

請繼續往下閱讀...

宜蘭縣政府教育處在各鄉鎮市公所幼兒園委託下，考量公所無辦理教甄經驗，恐無法就法令規定在期程前完成甄選程序，因此今年協助代辦教甄，統籌辦理宜蘭縣國中小及公立幼兒園新進教師聯合甄選。

教育處表示，除國中十七校五十個名額，國小及附設幼兒園四十五校一一二個名額外，另增加鄉鎮市立幼兒園十園卅六個名額，期待能有更多熱血教師加入，為宜蘭教育注入新血。

相關簡章公告 即日起至25日報名

相關簡章已上網公告，可至「宜蘭縣教師聯合甄選系統」下載，即日起至四月廿五日止受理網路報名，六月八日初試、六月廿九日複試；最近五年任職代理教師或教保員期間，曾獲教育部「師鐸獎」等特殊獎項免經初試。

縣府為鼓勵縣內老師報考，也祭出服務年資加分機制，代理縣內教師或教保員自九十九學年度起，累積滿一年初試總成績加○．五分，最高以五分為限。

宜蘭縣除大同、南澳鄉立幼兒園暫無銜接大班需求，其餘十個鄉鎮市立幼兒園均有委辦，以五結鄉立幼兒園開缺八人最多，其次為羅東鎮及宜蘭市立幼兒園各六人。

羅東鎮立幼兒園長林淑玲表示，園內有六名老師具教師證，其中四人獲得教育部教學卓越獎（金質獎）免筆試，今年都會拚教甄，希望這些優秀老師都能金榜題名，並留在原園所任職。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法