反淡海公七建警消廳舍 自救會提告開庭

2025/04/16 05:30

〔記者羅國嘉、黃子暘／新北報導〕新北市政府因應淡海新市鎮人口成長及治安、救災需求，在淡海輕軌濱海沙崙站旁的公七簡易自然公園啟動「警消聯合辦公廳舍」興建計畫，當地居民反對並組成自救會抗議，會長林彥廷等十人代表提起行政訴訟，案件昨在台北高等行政法院開庭審理，因警察局未派員到場，將擇期召開第二次庭。

公七公園腹地面積約三公頃大，警消廳舍基地面積約一．五公頃。林彥廷表示，警消廳舍蓋在此處，恐破壞公園綠地，也製造交通瓶頸，呼籲另覓新址。自救會委任律師簡凱倫指出，市府未調查公園內生態資源，裁量恐有瑕疵。

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市府警察局後勤科回應，警消廳舍興建案已通過中央都市設計審議，施工區域限縮在園區九．○五％，建築面積僅占整體三．八％；樹木移植與移除作業也經專案審查，未來將依計畫執行，力求兼顧建設與生態保護。

另外，板橋區二輪電影院「林園電影城」曾因武漢肺炎疫情暫停營業，恢復營運後，二○二四年底因租金問題宣告歇業。市民曾先生基於保存二輪電影院文化的想法，申請將林園電影城提報為歷史建築，文化局昨辦理會勘，戲院所在建物的社區住戶表達強烈反對。文化局表示，將開會審議是否有列冊價值，若無價值就結案。

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