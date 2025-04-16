汐止保長坑跨河10米道路 內政部審議通過

居民穿越鄰近貨櫃廠區的工業區通道，和運輸車輛、吊裝機具動線交錯。（新北城鄉局提供）

2025/04/16 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市汐止區保長里及周邊地區主要進出通道，受限既有條件無法拓寬，通往聯外道路需穿越工業區，動線交錯，市府提出改善方案，納入汐止都市計畫第三次通盤檢討（簡稱汐止三通）第二階段，在保長坑地區新設十公尺寬的跨河計畫道路，總經費三．五億元，案件經內政部都市計畫委員會審議通過，可望改善交通安全及救災不易問題。

汐止都市計畫從二○○四年通盤檢討發布實施至今廿一年，先前已完成第三次通檢，因涉及範圍大、陳情意見多及案件複雜，分階段推動避免延宕。

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城鄉發展局表示，當地居民主要進出通行的長興橋及長興街一段，受到鐵路軌道、兩側密集住宅區限制無法拓寬，須由大同橋通往聯外要道大同路三段，途中需要穿越鄰近貨櫃廠區的工業區通道，且和貨櫃公司內部運輸車輛、吊裝機具動線交錯（見圖，城鄉局提供），影響通行安全與消防救災，但橋梁屬民間建設、維護，公部門無權管轄。

城鄉發展局說，跨局處評估後，決定施作保長路銜接至保長坑溪的跨河橋梁、通往大同路三段的聯外道路，全長約三百公尺，總工程經費三．五億元，配置雙向二車道和人行道，後續由市府新建工程處負責土地取得與道路開闢，盡量避免大量拆遷，平衡發展需求及居民權益，提升災害應對能力。

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