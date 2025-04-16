新北十三行閱讀節 台文學習史前文化

2025/04/16 05:30

〔記者陳奕劭、董冠怡／新北報導〕新北市立十三行博物館即日起至廿三日舉辦「考古閱讀節，實在享閱讀」活動，文化商店書籍與影音出版品九折優惠，十九至廿三日購書加碼送造型書籤；此外，市圖蘆洲集賢分館從四月十九日至五月十七日，推出「零廢棄」生活閱讀活動，利用回收廢紙製作手抄紙等，還有環境永續主題書展、影展，活動期間借閱五本書可獲環保書袋與好書。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，館內電子書專區可免費下載四十多冊精選書籍，也有台語版的考古繪本，讓孩子在學習史前文化的同時，也認識本土語言的美好，活動詳情到十三行官網或粉絲專頁查詢。

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響應四月廿二日「世界地球日」，蘆洲集賢分館推出「零廢棄」生活閱讀系列活動、播放「與地球共舞」環境影片；「零廢棄」生活閱讀DIY活動，包含四月十九日「碎布拼接零錢包」、廿六日「海玻璃手繩＆拼貼卡片」，五月十日「蚵殼香氛蠟燭＆鑰匙圈」、十七日「咖啡渣手工皂」製作；世界地球日當天，只要借書便可免費體驗手抄紙DIY，自製文青手抄紙卡片。

「與地球共舞」環境影展，廿六日放映「森林特攻隊─大腳丫家族」，五月三日「在海裡飛翔」、十日「海陸總動員」、十七日「廢棄之城」，活動資訊及報名到市圖官網查詢。

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