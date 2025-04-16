新北平溪珠蔥產季 推食農小旅行

春天是新北珠蔥一年中最鮮嫩甘甜的季節。（記者陳奕劭攝）

2025/04/16 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕春天是新北珠蔥的產季，市府農業局與平溪區農會合作，推出每人優惠價七九九元的「珠蔥食農小旅行」、三二五元的「公益手作珠蔥餅乾DIY」，還有原價六千元的「珠蔥饗宴」打對折優惠，邀請民眾到產區品嚐鮮甜的珠蔥，活動及報名詳情，查詢平溪區農會臉書或新北市農業局—稼日蒔光臉書粉專。

手作餅乾做公益 品味美食饗宴

農業局長諶錫輝表示，平溪區農會今年與唐氏症基金會合作，從四月十九日至廿五日舉辦「蔥滿愛餅乾DIY」製作珠蔥餅乾、試吃珠蔥麵包，珠蔥餅乾與水餃的銷售額二％，將捐助給唐氏症基金會，兩梯次各二十五人，原價六五○元，優惠價三二五元，即日起報名。

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平溪區農會理事長王定國指出，今年推出「蔥啟回憶小旅行」，帶領遊客親採翠綠珠蔥、體驗手作珠蔥肥皂、品嚐在地珠蔥美食饗宴，原價一三○○元，優惠價每人七九九元，兩梯次各四十人，即日起開放至四月廿六日、五月四日的兩場次報名；四月廿六日於平溪農會旁廣場舉行產地展售會，有農產品市集與DIY體驗區，原價六千元的「珠蔥饗宴」限量十桌，每桌優惠價三千元。

指定餐廳消費滿500元 享優惠

諶錫輝說，即日起至五月底也推出「蔥明消費饗優惠」，在平溪、烏來、新店、深坑與石碇區等商圈的指定餐廳消費滿五百元，可獲得一百元折價券，將三張不同店家的折價券憑據寄回平溪區農會，前五十名贈送一包珠蔥水餃。

市府副秘書長張其強昨天主持宣傳行銷活動，他表示，今年以「農產推廣、在地旅遊、公益關懷」來展現新北珠蔥的魅力與多元價值，提升新北珠蔥的能見度，也讓珠蔥串聯產地與城市生活，成為愛心與公益行動的溫暖橋梁，欲購買當季珠蔥可洽平溪區農會，二四九五一○五一。

平溪珠蔥產季，農業局邀民眾來小旅行，親採翠綠珠蔥。圖為之前活動照片。（新北市農業局提供）

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