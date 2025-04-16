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    《台中》勒索軟體惡意攻擊 3年破案率掛蛋

    台中市三年來有十五件勒索軟體惡意攻擊的通報，迄今卻零破案，議員林祈烽質疑市府成立數位發展局空有口號，不見實質作為。（議員林祈烽提供）

    台中市三年來有十五件勒索軟體惡意攻擊的通報，迄今卻零破案，議員林祈烽質疑市府成立數位發展局空有口號，不見實質作為。（議員林祈烽提供）

    2025/04/16 05:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議員林祈烽十五日在議會指出，台中市三年來有十五件勒索軟體惡意攻擊的通報，迄今卻零破案，市府成立數位發展局空有口號，不見實質作為，「智慧台中」淪為資安的「漏洞城市」；數位局指出，有協助受害通報及解決；台中市警局則指出，因多數是境外犯罪，追查不易。

    警局︰多境外犯罪

    林祈烽指出，今年度雖未新增勒索軟體攻擊案件，但是三年來十五案破案率竟然掛蛋，也不見積極解決，他質疑市府對資安議題存僥倖心態，資安應變機制恐存在缺漏，要求應成立資安應變委員會，訂定資安標準處理流程及風險評估制度，以免智慧城市成資安漏洞城市。

    數位局長林谷隆指出，數位局成立後致力宣導資訊安全，並與警察機關強力打擊犯罪，今年迄今未接獲報案，顯示民眾有加強資安防護意識；另外，過去發生資安事件後，第一時間協助受害機關或企業進行通報，並協助識別攻擊型態以利恢復或重建。

    市警局長李文章則回應，若攻擊源頭是在國內，就由地方警局查辦，但若是境外犯罪，則須透過刑事局尋求跨國協查，較難取得情資可偵辦；目前多方宣導加強資安管理，可將傷害降到最低。

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