《台中》世界賞鳥博覽會 號召設計變裝

世界賞鳥博覽會推出鳥類變裝秀比賽，邀請大家發揮創意變裝。（四季藝術兒童教育機構提供）

2025/04/16 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕交通部觀光署主辦「第一屆世界賞鳥博覽會」，將在今年九月廿日至廿一日在台中市民廣場盛大舉行，為了讓世界看見台灣的創意與熱情，觀光署參山國家風景區管理處與社團法人台灣野鳥協會合作，即日起至六月卅日號召全台民眾一起來設計「最鳥」的變裝服，讓全世界看見你的巧思。

博覽會9/20市民廣場登場

參山處表示，首屆世界賞鳥博覽會將吸引國內外千名鳥友共襄盛舉，台灣野鳥協會特別推出「羽你同樂，華麗變身」鳥類變裝秀比賽，邀請各路英雄一起動動腦、動動手，設計最具有創意、故事及環保的鳥王裝。

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參山處表示，本活動不分國籍、年齡、個人或團體，住在台灣皆可參加，透過趣味變裝，讓大家感受賞鳥博覽會的歡樂氣氛，活動評選重點聚焦創意、故事性、環保與永續為主，評選結果將於八月十八日公告。

此次比賽獎項，包括最佳鳥類變裝獎一萬元、最佳環保創意獎五千元、最佳戲劇效果獎五千元，以上各取一名，另有佳作十名各一千元獎金，為增加大眾對鳥類變裝秀比賽的參與度，還設有人氣獎三名。

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