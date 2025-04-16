大甲媽遶境 清水高中開放廁所一團糟

大甲媽遶境，香客弄髒清水高中廁所，讓學生不滿。 （擷取自臉書爆料公社）

2025/04/16 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕清水高中學生在網路爆料，痛批大甲鎮瀾宮媽祖遶境九天八夜，四月十二及十三日校方開放香客上廁所，香客卻到處丟垃圾，甚至地板上有排泄物，學生清理時痛罵「學校不是休息站」，「沒看過有這麼沒衛生的」，甚至指責「把媽祖的臉都丟光了」，鎮瀾宮則說，會持續呼籲香客珍惜資源。

垃圾亂丟 學生打掃不滿

清水高中校長蕭建華對此表示，校園一向很乾淨，學生上學發現廁所被弄得一團糟，打掃難免有氣，但校方及學生不想與香客為敵，他相信不會只有清水高中出現這種情形，「民眾（香客）也需要被教育，要體諒學生打掃的辛苦」。

請繼續往下閱讀...

鎮瀾宮︰將提供資源 避免困擾

大甲鎮瀾宮則說，感謝清水高中提供校園空間供香客使用，未來廟方會持續並更努力呼籲香客應珍惜所有自發性提供的資源，並且共同維護休息及廁所等空間，保持環境衛生，不要亂丟垃圾。鎮瀾宮強調，已去電學校，日後活動過後，將由校方委外聘請清潔人員打掃，廟方再提供相關資源，避免造成學生困擾。

清水高中學生痛批「遶境根本就是社會亂源，有夠吵就不說了，還鬧成這樣」，「我們花錢是去讀書的，不是幫你們這群沒公德心的香客打掃的，衛生觀念真的很堪憂，是第一次上廁所？還是沒人教你怎麼上廁所？」學生表示，打掃時整個味道在樓梯都聞得到，超噁心的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法