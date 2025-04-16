《台中》韓國瑜「獻聲」挺羅廷瑋 罷團批適得其反

大罷免二階連署倒數計時，傳韓國瑜台中「獻聲」挺羅廷瑋。罷團表示，找「共犯集團首腦」韓國瑜幫腔是適得其反。（中六罷團提供）

2025/04/16 05:30

語音電話幫腔 韓挨轟共犯集團首腦

〔記者蘇孟娟、蔡淑媛／台中報導〕大罷免第二階連署倒數計時，台中市中西東南區（中六選區）陸續傳有民眾，接獲立法院長韓國瑜為羅廷瑋講好話的語音電話，讓不少人直呼反感，甚至感到憤怒；中六罷免羅的公民團體指出，藍白亂刪預算，是國家空轉之因，找「共犯集團首腦」韓國瑜幫腔是適得其反，只會激發更多民眾出來連署；對此，羅廷瑋辦公室表示，不回應。

藍委黃健豪台中無房產 被疑無心地方

中五選區「斷健行動」罷團則踢爆，藍委黃健豪在台中根本沒有房產，唯一的房產竟然是在台北，諷他難怪對台中不熟，連清泉崗有戰鬥機起降都不了解，懷疑他根本無心在台中；黃健豪回應，在台中是與父母同住，台北房產是妻子娘家所有，平常住台中，立院會期每天搭車往返。

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中六罷團指出，自十四日上午起，陸續有中六選區民眾反映，接到韓國瑜的語音電話，「我負責任的說，相關補助都不會受到影響，請大家支持羅廷瑋」；許多接到電話的民眾不滿強調，讓人民補助受損的始作俑者是韓國瑜、傅崐萁、羅廷瑋這些人，竟還敢打電話來詭辯，聽到韓國瑜的推薦既反感又憤怒。

中六罷團說，羅廷瑋找「共犯集團的首腦」韓國瑜來護航幫腔、洗白，根本適得其反，反更突顯羅廷瑋沒有履行立委職責的被罷免原因，呼籲選民站出來連署，唯有完成第二階段連署，才能締造第三階段的投票機會。

中五罷團也透露，目前連署收件近三萬二千份，距法定門檻三萬六三二三份，以及安全目標五萬份，還有一大段距離，籲民眾趕緊來連署。

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