為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《台中》交通事故死傷多 市府扯外縣市虛報挨批

    台中酒駕交通事故嚴重，警方積極取締。 （中市府提供）

    台中酒駕交通事故嚴重，警方積極取締。 （中市府提供）

    2025/04/16 05:30

    議員轟不自我檢討道路設計等問題 盧秀燕︰死傷率降幅六都第一

    〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕台中市政府昨天在議會進行交通事故專案報告，民進黨多位議員痛批，各項道安資訊顯示，去年中市交通事故死傷及酒駕死傷人數仍蟬聯六都第一，市府卻質疑其他縣市虛報、檢討市民不守法，卻未檢討道路設計不良等問題，市府難道沒有責任？對此，市長盧秀燕強調，中市的交通事故死傷率下降幅度是六都第一，她會提醒交通部，留意極少數縣市虛報。

    民進黨議員謝家宜指出，市府把台中交通事故死傷六都第一的原因，歸咎於其他縣市虛報，卻不自我反省，警察局更將九九％交通事故的肇因，認定是駕駛人違規，卻未檢討是因「道路設計不良」而起，市府都沒有責任？

    酒駕交通事故死傷數 六都第一

    議員鄭功進也質疑，中市去年取締酒駕違規件數是六都第一，酒駕交通事故死傷人數也是六都第一、酒駕致死人數六都第二，市府執法強度雖高，預防效果卻有待加強，應調整策略。

    議員建議引進AI科技抓酒駕

    議員陳淑華、陳俞融指出，中市去年交通事故死傷人數九．三萬人，是全國第一，市府只會等到發生的事情才要大執法，應該要提出解決方案，不是拿其他縣市虛報來推拖。

    議員張芬郁表示，中高齡長輩去年交通事故死傷人數達一萬多人，是六都最多，議員王立任則建議引進AI科技抓酒駕。

    酒駕累犯照片 擬擷取員警密錄器

    國民黨議員賴義鍠質疑其他縣市有虛報現象；議員陳文政質疑台中市交通事件裁決處公布酒駕累犯名單，照片跟本人對不上；警察局長李文章表示，最近有在檢討，改用擷取員警密錄器的影像，做為公布的照片。

    盧秀燕說，台中市的交通事故死傷率下降幅度是六都第一，會持續努力防制交通事故，讓死傷人數再下降；警察局則指出，中市去年車禍二十四小時內死亡一三八人，較前年一七一人減少三三人，降幅一九．三％，防制成效六都第一。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播