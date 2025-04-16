《台中》交通事故死傷多 市府扯外縣市虛報挨批

台中酒駕交通事故嚴重，警方積極取締。 （中市府提供）

2025/04/16 05:30

議員轟不自我檢討道路設計等問題 盧秀燕︰死傷率降幅六都第一

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕台中市政府昨天在議會進行交通事故專案報告，民進黨多位議員痛批，各項道安資訊顯示，去年中市交通事故死傷及酒駕死傷人數仍蟬聯六都第一，市府卻質疑其他縣市虛報、檢討市民不守法，卻未檢討道路設計不良等問題，市府難道沒有責任？對此，市長盧秀燕強調，中市的交通事故死傷率下降幅度是六都第一，她會提醒交通部，留意極少數縣市虛報。

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民進黨議員謝家宜指出，市府把台中交通事故死傷六都第一的原因，歸咎於其他縣市虛報，卻不自我反省，警察局更將九九％交通事故的肇因，認定是駕駛人違規，卻未檢討是因「道路設計不良」而起，市府都沒有責任？

酒駕交通事故死傷數 六都第一

議員鄭功進也質疑，中市去年取締酒駕違規件數是六都第一，酒駕交通事故死傷人數也是六都第一、酒駕致死人數六都第二，市府執法強度雖高，預防效果卻有待加強，應調整策略。

議員建議引進AI科技抓酒駕

議員陳淑華、陳俞融指出，中市去年交通事故死傷人數九．三萬人，是全國第一，市府只會等到發生的事情才要大執法，應該要提出解決方案，不是拿其他縣市虛報來推拖。

議員張芬郁表示，中高齡長輩去年交通事故死傷人數達一萬多人，是六都最多，議員王立任則建議引進AI科技抓酒駕。

酒駕累犯照片 擬擷取員警密錄器

國民黨議員賴義鍠質疑其他縣市有虛報現象；議員陳文政質疑台中市交通事件裁決處公布酒駕累犯名單，照片跟本人對不上；警察局長李文章表示，最近有在檢討，改用擷取員警密錄器的影像，做為公布的照片。

盧秀燕說，台中市的交通事故死傷率下降幅度是六都第一，會持續努力防制交通事故，讓死傷人數再下降；警察局則指出，中市去年車禍二十四小時內死亡一三八人，較前年一七一人減少三三人，降幅一九．三％，防制成效六都第一。

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