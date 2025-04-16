壓力過大 高市偵查佐72缺額46人報考

2025/04/16 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局今年四月刑警（偵查佐）缺額，含少年隊及婦幼隊多達七十二人，報名人數僅四十六人，即使刑警出現乏人問津窘境，刑警大隊仍抱持寧缺勿濫原則，並未採用全額錄取，刷下七人，共卅九人進入昨二階複試，因上一波儲備偵查隊長名單，未見有副隊長調升，令警憂刑事未來性，刑事工作不再吃香，刑警士氣與誘因有待提升。

基層刑事人士透露，員警選擇改穿便服拚幹刑事，原誘因是增加刑事加給五千元，但一般行政警察（制服）也增加深夜危勞津貼，每月約二千元，拉近制服警察與便服偵查佐的薪資差距，但刑事工作卻有增無減。

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高市刑大今天將對卅九名通過一階的員警進行面試，據了解，各分局偵查隊紛紛喊缺人，卻顯少員警願報考，引起高層關心，祭出「原地派補」誘因，只要經該分局長保薦投考偵查佐錄取者，可優先派補該分局偵查隊，相對的，若分局無人報考偵查佐，就不一定會先派補此一分局的偵查隊。

基層員警透露，刑警壓力大又為責任制，刑事加給已較制服員警多不了多少，就算考上偵查佐，分發時若無法挑選單位，大都會先被派補缺最累或最多缺的分局偵查隊。

此外，洗錢防治條例修正後，專責警告、追蹤人頭帳戶，避免再犯的工作，又落在偵查隊肩上，令不少偵查佐紛紛求去。

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