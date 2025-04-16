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    首頁　>　生活

    整合服務 高雄觀光局擬設旅遊APP

    2025/04/16 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄去年狂吸六九二三萬旅遊人次，連續兩年居全國之冠，但議員指六都之中，唯獨高雄沒有觀光旅遊APP；對此，觀光局強調正評估設立，未來將整合線上線下服務等新功能。

    其實高雄於二○一九年曾推出「高雄好玩咖APP」，標榜是智能隨身導遊，納入線上旅遊動態諮詢、旅遊達人多語導覽等功能，但後來缺乏人力更新，店家的資訊都是舊的，導致停擺，改以高雄旅遊網的網站取代APP。

    市議員張博洋指出，今年的高雄冬日遊樂園活動，吸引大批民眾，但出現一些問題，例如吉伊卡哇提燈有近萬人排隊，許多人甚至凌晨就到場等候，如果能透過一款觀光APP來改善發放流程，例如採線上登記兌換券方式，就可有效控管數量，避免排隊亂象發生。

    張博洋強調，目前六都之中，只有高雄沒有專屬的觀光旅遊APP，高雄標榜是智慧城市，智慧科技的應用不應僅侷限於交通、治安或環保等層面；以桃園為例，二○二三世界客家博覽會期間，透過「遊桃園APP」提供了三六○度環景、線上地圖、AR互動、接駁車即時資訊等多樣服務。

    對此，觀光局長高閔琳表示，市府從去年底以來，積極評估設立高雄觀光旅遊APP，已向廠商洽詢，期待未來這個APP能整合新的功能，包括多國語言、AI智慧讓高雄熊帶路，也會整合線上線下的服務，涵蓋串聯商圈、發放夜市券、及一些集章的活動等。

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