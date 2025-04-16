高雄雙湖公園仁武端 規劃12米新路

雙湖公園北側仁武端入口，未來將成為公園主要出入動線，也可串聯三民、仁武交通路網。 （記者王榮祥攝）

2025/04/16 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄雙湖公園因主要出入口需經過第一殯儀館，致使人煙罕至，工務局計畫在公園北側、仁武端的入口規劃十二米新路，完全避開「人生最後一哩路」，讓民眾能自在享受公園的美麗。

雙湖公園前身為覆鼎金公墓，位於原高雄縣市交界（三民、仁武），縣市合併後則成為高雄核心地區。

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市府基於城市發展、城區門面等考量，二○一六年開始將四十五公頃墓區逾七萬座墳分批遷葬，二○一八中旬完成，原本高速公路旁的黃土土丘搖身變為綠意盎然、景致宜人的森林公園。

但因地方對覆鼎金多留有刻板印象，加上進入公園主要入口必先經過第一殯儀館，雙湖公園啟用後始終人煙罕至，還被形容是都市「秘境」。

市議員邱俊憲、江瑞鴻在議會質詢時陸續關切雙湖公園近況，邱俊憲更建議善用公園北側、仁武端的出入口，從這裡進出公園，相信民眾會更樂意，也讓更多人可體驗雙湖公園轉型後的全新空間。

高市工務局長楊欽富說明，先前已數度會勘，初步決定編列九千萬元預算，要在仁武區大豐街與鼎金一巷（三民區、中區焚化爐旁）之間，打造全長一一四○公尺、寬十二公尺新路，預定今年九月發包，最快明年五月可通車。

新工處指出，因應仁武產業園區等人口遽增彈性，車道配置雙向各一混合車道可供汽、機車通行，並規劃有兩公尺寬的人行步道與照明設備。

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