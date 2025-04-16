大寮社宅上樑典禮 明年7月完工

高雄市大寮區社會住宅新建工程昨舉行上樑典禮，預計明年7月完工。（記者陳文嬋攝）

2025/04/16 05:30

本週完成主結構體 明年底辦理入住 緊鄰捷運站出口交通方便

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市水利局新建大寮區社會住宅昨舉行上樑典禮，將於本週完成主結構體，預計明年七月完工，明年底辦理民眾入住，打造廣場串聯綠廊，更緊鄰大寮捷運站出口，就學、就業通勤更方便。

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二棟地上10層地下2層 總共384戶

大寮社宅新建工程打造二棟地上十層、地下二層集合式住宅，總戶數達三八四戶，將設置店舖、托嬰中心、日照中心、活動中心、身障社區居住服務據點等多元公共設施，並規劃休憩庭院、大樹庭園和共遊廣場等綠意景觀。

設置店舖、托嬰、日照中心

副市長林欽榮昨親自主持上樑典禮，與地方共同見證大寮邁入社宅新時代，水利局表示，目前工程進度超前，已達到五成五，主結構體工程將於本週完成，預計明年七月完工，為高雄自辦社宅再添里程碑，將持續加緊腳步施工，確保工程如質如期完工，全力實現高雄居住正義。

鄰近和發產業園區與學校

林欽榮指出，大寮社宅地理位置十分優越，緊鄰大寮橘線捷運終點站二號出口旁，真正實現「到站即到家」，並鄰近和發產業園區、輔英科大與新光高中、忠義國小等，符合新興居住族群需求，兼顧就業與安家的安心居所。

林欽榮說，工程透過量體退縮綠帶，串聯形成綠廊散步道，打造都市綠意鄰里廣場，社區就能享受綠色空間，同時考量北向日照，實現「戶戶有花園，家家有景觀」願景，並推動無障礙環境，採用隔音地坪、安裝氣密隔音，及使用三合一電子卡片鎖等，提升居住品質。

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