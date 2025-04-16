高雄46.7萬獨戶 創歷年新高

高雄市人口單獨生活戶四十六．七萬多戶，占總戶數近四成，創下歷年新高。（記者陳文嬋攝）

2025/04/16 05:30

三民5.8萬戶最多 橋頭成長率破5成最高 仁武、楠梓增加逾4成

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市單獨生活戶四十六．七萬多戶，占總戶數近四成，創下歷年新高，六都排名第二，以三民區五．八萬戶最多、橋頭區成長率最高；相較於縣市合併以來，橋頭區成長突破五成，仁武、楠梓區增加超過四成，凸顯台積電等產業帶動人口紅利，加上囤房稅二．○上路後，不少民眾分戶置產省稅。

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囤房稅2.0 民眾分戶置產省稅

市府最新統計，高雄人口總戶數一一七．四萬多戶，其中單獨生活戶四十六．七萬多戶，比前一年增加近六％共二．七萬多戶，相較於縣市合併二○一一年以來，增加近三成共十三．八萬多戶；前三名是三民區五．八萬多戶最多，其次為鳳山區五．六萬多戶、前鎮區三．四萬多戶。

台積電帶動橋頭、仁武、楠梓人口紅利

獨戶數以三民區比前一年增加近六％共三千多戶最多，其次為楠梓、鳳山區各增加二千多人；若自縣市合併迄今，以鳳山區增破三成共一．七萬多戶最多，其次為三民、楠梓區各增加一萬多戶。

獨戶成長率以橋頭區比前一年增破一成最高，其次楠梓區增加近一成；若自縣市合併迄今，橋頭區增加突破五成居冠，其次仁武區增加四成八、楠梓區增加四成四，產業帶動人口紅利明顯。

此外，獨戶占行政區總戶數比例以前金區五成三最高，其次為田寮區突破五成，另外鹽埕、六龜、新興區近五成。

晚婚、少子化 獨居人口增加

市府研判，現代社會晚婚、不婚、失婚、少子化及高齡化等現象，致單身、獨居人口增加，家庭人口結構由早期大家庭型態轉化為小家庭、單獨生活型態；另隨著去年七月囤房稅二．○上路，多屋族為了省稅，將配偶或成年子女分別設籍名下住宅，以適用自住優惠，致高雄獨戶創下新高。

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