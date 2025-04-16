為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    二階通過 太保2代表罷免 5月24日投票

    2025/04/16 05:30

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市民代表林淑勉（國民黨籍）、吳宏哲（無黨籍）罷免案通過二階連署門檻，縣選委會四月八日公告罷免案成立，將於五月廿四日投票；民雄鄉民代表會主席涂文生罷免案通過一階連署門檻，縣選委會已發公文請罷免案領銜人領取連署人名冊格式，二階連署門檻為一七八六人。

    民雄鄉代會主席涂文生通過一階

    林淑勉、吳宏哲均為太保市第一選區代表，該選區於二○二二年地方選舉的選舉人數為一萬三一五九人，罷免二階連署門檻皆為一三一六人。

    林淑勉罷免案領銜人侯文世提出的二階連署為二二○八人，經查核後刪除一四五人，符合規定二○六三人；吳宏哲罷免案領銜人黃國泰提出的二階連署一八七五人，經查核後刪除一五三人，符合規定人數為一七二二人。

    這兩個罷免案皆成立，將於五月廿四日舉行投票，選舉人數為投票日前四個月的選區選舉人數，將由戶政單位統計後於投票日前三天公告；罷免成立條件為有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上。

    涂文生罷免案，一階提議已過門檻一七九人，二階連署門檻一七八六人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播