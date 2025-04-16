二階通過 太保2代表罷免 5月24日投票

2025/04/16 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市民代表林淑勉（國民黨籍）、吳宏哲（無黨籍）罷免案通過二階連署門檻，縣選委會四月八日公告罷免案成立，將於五月廿四日投票；民雄鄉民代表會主席涂文生罷免案通過一階連署門檻，縣選委會已發公文請罷免案領銜人領取連署人名冊格式，二階連署門檻為一七八六人。

民雄鄉代會主席涂文生通過一階

林淑勉、吳宏哲均為太保市第一選區代表，該選區於二○二二年地方選舉的選舉人數為一萬三一五九人，罷免二階連署門檻皆為一三一六人。

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林淑勉罷免案領銜人侯文世提出的二階連署為二二○八人，經查核後刪除一四五人，符合規定二○六三人；吳宏哲罷免案領銜人黃國泰提出的二階連署一八七五人，經查核後刪除一五三人，符合規定人數為一七二二人。

這兩個罷免案皆成立，將於五月廿四日舉行投票，選舉人數為投票日前四個月的選區選舉人數，將由戶政單位統計後於投票日前三天公告；罷免成立條件為有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上。

涂文生罷免案，一階提議已過門檻一七九人，二階連署門檻一七八六人。

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