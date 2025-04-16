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    嘉義社宅「朴子安居」375戶動土 2029年完工

    嘉義縣長翁章梁（右三）等進行社宅「朴子安居」動土儀式。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁（右三）等進行社宅「朴子安居」動土儀式。（記者林宜樟攝）

    2025/04/16 05:30

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣社會住宅「朴子安居」昨動土，地點位於縣治特區，周邊有全聯、星巴克，距離嘉義科學園區台積電CoWoS先進封裝廠僅三公里，提供租屋者便利的生活環境，有套房、兩房及三房格局，共三七五戶，預計二○二九年完工。

    共375戶 距台積電廠3公里

    縣長翁章梁、國家住宅及都市更新中心董事長花敬群、立委蔡易餘等人出席動土儀式；翁章梁說，嘉縣已核定三案社宅計畫，包括興建中的民雄「福樂安居」六三六戶、朴子「朴子安居」三七五戶，以及設計中的民雄「頭橋好室」，總戶數突破千戶。

    翁章梁說，嘉縣吸引台積電設廠、馬稠後產業園區招商及華泰名品城Outlets進駐等重大投資，帶動就業機會與人口移入，住宅需求同步增加，未來將在中埔鄉、大林鎮、水上鄉及鹿草鄉等地尋找合適地點繼續興建社宅。

    花敬群表示，嘉縣社宅目標兩千戶，一定要達標，隨著產業發展擴大，會持續滾動檢討。

    「朴子安居」由內政部委託國家住宅及都市更新中心統包興建，縣府協助辦理土地取得及都市計畫變更作業，為地上十三層、地下三層鋼筋混凝土結構，公共空間有兩所身障日照、身障者社區日間作業設施服務據點，一所社區集會空間及三戶店鋪，工程總經費廿億五六四五萬元。

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